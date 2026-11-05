راهنمای خرید بهترین فرش کودک از محتشم

انتخاب فرش برای اتاق کودک فقط به رنگ و طرح آن محدود نمی‌شود؛ این وسیله بخشی از فضای بازی، استراحت و دنیای کوچک فرزند شماست. به همین دلیل، بهتر است هنگام خرید فرش کودک به ابعاد اتاق، هماهنگی رنگ‌ها، جنس الیاف و راحتی استفاده توجه کنید.

محتشم چند طرح کودکانه با رنگ‌بندی و تصویرسازی‌های متفاوت عرضه کرده که می‌توانند فضای اتاق را شادتر و دوست‌داشتنی‌تر کنند. در ادامه، نکات مهم خرید و چهار مدل از این مجموعه را بررسی می‌کنیم.

نکات مهم در انتخاب فرش کودک

برای انتخاب یک فرش کودک مناسب، اول از همه ابعاد اتاق و محل قرارگیری فرش را در نظر بگیرید تا فضای کافی برای رفت‌وآمد و بازی باقی بماند. طرح و رنگ هم اهمیت زیادی دارد؛ نقش‌های شاد و کودکانه می‌توانند به جذاب‌تر شدن محیط کمک کنند، اما بهتر است با رنگ دیوارها و وسایل اتاق هماهنگ باشند.

جنس نخ، نوع بافت، ارتفاع خاب و امکان نظافت فرش نیز از مواردی هستند که باید هنگام خرید فرش کاشان در مدل کودکانه بررسی شوند. در نهایت، ضمانت محصول و شرایط ارسال را هم پیش از ثبت سفارش بخوانید.

بهترین مدل‌های فرش کودک محتشم

مجموعه فرش کودک محتشم شامل طرح‌هایی با رنگ‌بندی و تصویرسازی‌های متنوع است؛ از نقش حیوانات و فضای جنگل گرفته تا طرح‌های فانتزی با رنگ‌های شاد و خنثی. هرکدام از این مدل‌ها می‌توانند حال‌وهوای متفاوتی به اتاق کودک ببخشند. در ادامه، چهار مدل از این مجموعه را معرفی می‌کنیم تا انتخاب راحت‌تری داشته باشید.

فرش کودک طرح جنگل حیوانات کد 25KM0070 سبز ۷۰۰ شانه

طرح جنگل حیوانات با رنگ سبز و نقش‌های الهام‌گرفته از دنیای طبیعت، انتخابی جالب برای اتاق کودکانی است که به حیوانات و ماجراجویی علاقه دارند. ترکیب رنگی این فرش می‌تواند حال‌وهوای شاد و زنده‌ای به فضای اتاق بدهد و در کنار وسایل ساده، جلوه بیشتری پیدا کند.

این مدل با نخ پلی‌استر و فناوری تولید کلاریس ساخته شده و بافتی غیربرجسته دارد. فرش جنگل حیوانات ۷۰۰ شانه است، تراکم ۳۳۰۰ و ارتفاع خاب آن ۸ میلی‌متر اعلام شده است. در بافت آن از ۱۸ رنگ استفاده شده و محصول با ضمانت ۳۶ ماهه عرضه می‌شود.

فرش کودک جاده حیوانات کد 101291 تمام رنگ ۷۰۰ شانه

اگر دوست دارید فرش اتاق کودک علاوه بر زیبایی، طرحی سرگرم‌کننده داشته باشد، مدل جاده حیوانات می‌تواند گزینه قابل‌توجهی باشد. تصویرسازی جاده در کنار حضور حیوانات، فضایی داستانی ایجاد می‌کند و ممکن است برای بازی‌های تخیلی کودکان هم جذاب باشد.

رنگ‌بندی تمام‌رنگ این محصول باعث می‌شود طرح آن جلوه‌ای پرنشاط داشته باشد و به‌راحتی به نقطه توجه اتاق تبدیل شود. این فرش از نخ پلی‌استر تولید شده و فناوری کلاریس در ساخت آن به کار رفته است. مدل جاده حیوانات ۷۰۰ شانه، با تراکم ۳۳۰۰ و خاب ۸ میلی‌متری است و ۱۸ رنگ در آن استفاده شده؛ همچنین ضمانت ۳۶ ماهه دارد.

فرش کودک طرح شهروندان کوچولو کد 101270 طوسی ۷۰۰ شانه

طرح شهروندان کوچولو با زمینه طوسی، حال‌وهوایی متفاوت از مدل‌های پررنگ و شلوغ دارد. این رنگ خنثی کمک می‌کند فرش در کنار طیف متنوعی از رنگ‌های دکوراسیون قرار بگیرد و برای اتاق‌هایی با چیدمان ساده یا رنگی انتخاب مناسبی باشد.

جزئیات کودکانه طرح نیز باعث می‌شود ظاهر آن همچنان با فضای اتاق کودک هماهنگ بماند. این محصول از نخ پلی‌استر و با تکنولوژی کلاریس تولید شده و سطحی غیربرجسته دارد. مشخصات فنی آن شامل ۷۰۰ شانه، تراکم ۳۳۰۰، ۵۹۵ هزار گره در هر مترمربع و ارتفاع خاب ۸ میلی‌متر است. همچنین بسیاری از مشتریان برای خرید فرش 9 متری، سراغ این مدل می‌روند.

فرش کودک پنگوئن ها کد 25KM0170 سبز ۷۰۰ شانه

طرح پنگوئن‌ها با زمینه سبز و تصویرسازی‌های کودکانه، می‌تواند فضای اتاق را شادتر و صمیمی‌تر کند. حضور پنگوئن‌ها در نقش فرش، حال‌وهوایی فانتزی به آن داده و برای کودکانی که به حیوانات علاقه دارند، جذاب خواهد بود. این مدل از نخ پلی‌استر ساخته شده و با تکنولوژی کلاریس تولید می‌شود؛ نوع بافت آن نیز غیربرجسته است.

فرش پنگوئن‌ها در گروه محصولات ۷۰۰ شانه قرار دارد و با تراکم ۳۳۰۰، ارتفاع خاب ۸ میلی‌متر و ۱۸ رنگ طراحی شده است. تعداد گره‌های آن به ۵۹۵ هزار گره در هر مترمربع می‌رسد و با ضمانت ۳۶ ماهه عرضه می‌شود. این محصول در ابعاد مختلف از ۱×۱.۵ تا ۳×۴ متر قابل سفارش است و ارسال مجموع خریدهای بالای ۹ متر رایگان خواهد بود. حداکثر زمان ارسال نیز ۱۴ تا ۱۹ روز کاری اعلام شده است.

فرش کودک ماجراجویان جنگل کد 25KM0180 طوسی ۷۰۰ شانه

ماجراجویان جنگل یکی دیگر از طرح‌های کودکانه محتشم است که با زمینه طوسی و تصویرسازی مرتبط با طبیعت، ظاهری متفاوت دارد. انتخاب رنگ طوسی باعث شده این مدل در مقایسه با طرح‌های پررنگ‌تر، جلوه‌ای متعادل‌تر داشته باشد؛ بنابراین می‌توان آن را در اتاق‌هایی با دکوراسیون رنگی یا خنثی در نظر گرفت.

این محصول با نخ پلی‌استر و فناوری کلاریس تولید شده و بافت آن غیربرجسته است. تراکم ۳۳۰۰، تعداد ۵۹۵ هزار گره در هر مترمربع، ارتفاع خاب ۸ میلی‌متر و استفاده از ۱۸ رنگ از دیگر مشخصات آن هستند. فرش ماجراجویان جنگل در گروه محصولات ۷۰۰ شانه قرار می‌گیرد؛ به همین خاطر برای خرید فرش 700 شانه نیز گزینه‎ای عالی به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

هرکدام از مدل‌های معرفی‌شده از فرش کوکد محتشم، حال‌وهوای متفاوتی به اتاق کودک می‌دهند؛ از فضای سرسبز جنگل حیوانات گرفته تا تصویرسازی سرگرم‌کننده جاده حیوانات و رنگ‌بندی متعادل طرح‌های طوسی. برای انتخاب نهایی، بهتر است سلیقه فرزندتان را در کنار ابعاد اتاق و سبک دکوراسیون در نظر بگیرید.

با بررسی مشخصات و شرایط خرید هر فرش کودک در فروشگاه محتشم، می‌توانید مدلی را انتخاب کنید که با فضای موردنظرتان هماهنگ‌تر است.