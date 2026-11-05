به گفته یک کارشناس ژاپنی پایان دادن به جنگ با ایران در اولویت ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تسونه‌ئو واتانابه، پژوهشگر ارشد بنیاد صلح ساساکاوا، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اعلام کرد که پایان دادن به جنگ با ایران احتمالاً پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تبدیل خواهد شد.

وی گفت: «جنگ با ایران و افزایش قیمت نفت در پی آن، از جمله دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهان بود. در نتیجه، احتمالاً پایان دادن به جنگ با ایران در اولویت قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود آستانه استفاده از نیروی نظامی بالاتر برود.»

این کارشناس افزود که ترامپ ممکن است همچنان حملات نظامی پراکنده‌ای انجام دهد، اما اجرای حملات گسترده نظامی، از جمله ورود به جنگ زمینی، به دلیل محدودیت‌های کنگره و مخالفت افکار عمومی، از جمله در میان حامیان جنبش «ماگا» (آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم)، بسیار دشوار خواهد بود.

واتانابه همچنین گفت محدودیت‌های بیشتر علیه دولت ترامپ، بودجه دفاعی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و این بودجه ممکن است به موضوعی برای چانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل شود.

وی افزود: «با در اختیار گرفتن کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا از سوی دموکرات‌ها، معتقدم محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد و بودجه دفاعی به اهرمی برای چانه‌زنی سیاسی تبدیل می‌شود.»

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد. رأی‌دهندگان در این انتخابات، عمدتاً درباره یک‌سوم کرسی‌های سنا، تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و همچنین فرمانداران ۳۶ ایالت و قلمرو رأی دادند. انتخابات محلی نیز در بخش‌هایی از کشور برگزار شد.

در حال حاضر هر دو مجلس کنگره در اختیار حزب جمهوری‌خواه قرار دارند؛ اما بر اساس نتایج انتخابات، دموکرات‌ها در کنگره جدید که یکصدوبیستمین کنگره آمریکا خواهد بود، اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار خواهند داشت.

کنگره جدید فعالیت خود را از سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، دولت ترامپ
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