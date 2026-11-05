کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد خبری‌زاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر بخواهیم معاملات بازار سرمایه را در چند روز اخیر بررسی کنیم، باید بازه زمانی گسترده‌تری را در نظر بگیریم. بازار سرمایه تقریباً از یک تا دو هفته گذشته وارد یک سیکل یا روند نزولی شد که شاید مهم‌ترین دلیل آن افزایش ریسک‌های سیاسی بود؛ بازار در شرایطی قرار داشت که شاخص به سقف‌های خود رسیده بود و حتی در شرایط عادی نیز نیازمند استراحت، اصلاح یا تغییر ترکیب سهامداری بود. با این حال، گزارش‌های منتشرشده شرکت‌ها برای تابستان و همچنین گزارش‌های ماهانه مهرماه نشان می‌داد که از منظر بنیادی، تقریباً تمامی پارامتر‌های بازار به کف‌های خود رسیده‌اند.

او افزود: نکته‌ای که وجود داشت، نااطمینانی نسبت به وضعیت آینده، به‌ویژه افزایش احتمال وقوع درگیری در فضای سیاسی و اقتصادی کشور و منطقه بود. از ابتدای هفته شاید فروشندگان بزرگی در بازار حضور نداشتند، اما مسئله مهم این بود که پول‌ها جرئت خرید نداشتند؛ به عبارتی، خریداران قدرتمندی در بازار وجود نداشتند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با نزدیک شدن به اواسط هفته و مشخص شدن نتیجه انتخابات رژیم صهیونیستی، شاید بخشی از این ریسک‌ها کاهش پیدا کرد. همچنین با مشخص شدن نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در پایان امروز، ریسک‌های سیاسی تا حدودی کاهش یافت. در بخش بنیادی نیز باید توجه داشت که قیمت‌ها افت قابل‌توجهی را تجربه کرده بودند و گزارش‌های شرکت‌ها به اندازه‌ای جذاب بودند که واقعاً فضا را برای رشد بازار مهیا می‌کردند. در یکی دو روز اخیر نیز بازار تا حدودی به روند نزولی خود پایان داد، اما همچنان نمی‌توان با اطمینان صددرصد گفت که فضای بازار کاملاً مثبت شده است.

او افزود: اگر بخواهم به ریسک‌های موجود وزن بدهم، در حال حاضر مهم‌ترین ریسک همچنان ریسک سیاسی و ژئوپلیتیکی است. شاید اگر در دو سه شب آینده اتفاق خاصی رخ ندهد و بتوانیم پایان هفته را با آرامش پشت سر بگذاریم، هفته آینده اطمینان بیشتری در بازار ایجاد شود و سهامداران و سرمایه‌گذاران با خیال آسوده‌تری اقدام به خرید کنند.

خبری‌زاد گفت: به نظر می‌رسد در این صورت، فضای بازار در هفته آینده به امید خدا مثبت‌تر از دو سه هفته اخیر باشد. بازار کاملاً آماده رشد است، اما تحقق این موضوع نیازمند کاهش ریسک‌ها است. 

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با استراتژی سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی بازار بیان کرد: سرمایه‌گذاران باید بر اساس پروفایل ریسک خود یا همان میزان ریسک‌پذیری‌شان، دارایی‌های خود را تقسیم‌بندی کنند. در حال حاضر در بازار سرمایه تنها سهام وجود ندارد، بلکه انواع و اقسام صندوق‌ها نیز در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ از صندوق‌های درآمد ثابت که تقریباً برای افراد کاملاً ریسک‌گریز مناسب هستند تا صندوق‌های کالایی، طلا و گواهی‌های سپرده افراد می‌توانند بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود در ابزار‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، اما پیشنهادی که من دارم این است که سرمایه‌گذاران به‌صورت یک‌بعدی و با تعصب روی یک بخش خاص سرمایه‌گذاری نکنند.

او افزود: با توجه به روند یک تا دو سال اخیر، داشتن یک سبد متنوع می‌تواند سرمایه‌گذاران را هم در برابر تورم و هم در برابر افت‌های احتمالی، در صورت وقوع، محافظت کند. به نظر من، این تنوع در چیدمان سبد سرمایه‌گذاری بسیار مهم است و سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند.

*گفتنی است، مطلب بالا تنها یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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