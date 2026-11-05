اعضای هئیت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه دو نفره در مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی مشکلاتشان را حل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خطیر و حجت کرمی که هر دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند و سابقه حضور در استقلال را نیز دارند چندی قبل در برنامه تلویزیونی با هم به چالش خوردند و پس از اینکه روی آنتن تلویزیون انواع و اقسام تهمت‌ها را به هم زدند در مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی که امروز در پنج شنبه در ورزشگاه شیرودی در حال برگزاری است با یکدیگر رو‌به‌رو شدند در نهایت پس از گفتگوی کوتاه به آشتی کنان منجر شد.

علی خطیر در این مورد گفت: سوء تفاهم بود و حل شد به هر حال آقای کریمی بزرگ بنده هستند و مشکلی نیست.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در این مراسم از هر دو عضو سابق باشگاه استقلال خواست آشتی کنند و کدورت ها را دور بیندازند.