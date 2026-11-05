امروز ۵ شنبه ۱۴ آباه مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی مربی مشهور فوتبال ایران در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی بازیکن، مربی و استاد مشهور فوتبال ایران امروز 5 شنبه 14 آبان در ورزشگاه شیرودی با حضور جمعی از اهالی فوتبال برگزار شد. امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ،اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، کریم باقری مربی پرسپولیس و ادموند بزیک از حاضرانی بودند که در دقایق اولیه در ورشگاه شیرودی حضور یافتند.

اعضای تیم فوتبال امید استقلال نیز در این مراسم حاضر شدند. همچنین پرویز برومند دروازه بان پیشین تیم استقلال و تیم ملی فوتبال نیز در این مراسم حاضر شد و از خصوصیات زنده یاد حسن حبیبی گفت.

حمید درخشان نیز در مورد درگذشت حسن حبیبی گفت: متاسفانه ما فقط اینجا جمع می شویم و از حال هم با خبر می شویم و این اصلا قشنگ نیست.

حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقلال با حضور در این مراسم یاد حسن حبیبی را گرامی داشت.

در این مراسم حجت کریمی و علی خطیر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز به توصیه قلعه نویی با یگدیگر آشتی کردند.