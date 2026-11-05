امروز با حضور معاون اجرایی رییس جمهور در گیلان تفاهم نامه ۳ فعالیت و قرار داد سرمایه گذاری در گیلان منعقد شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - امروز با حضور محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور تفاهم نامه ۳ فعالیت سرمایه گذاری در گیلان منعقد شد.‌

این پروژه ها شامل : 

احداث گلخانه تولید بلوبری و محصولات خاص کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد تومان و اشتغال ۱۵۰نفر است این پروژه در زمینه تولید گل و میوه های خاص به ویژه بلوبری در زمینی به مساحت ۲۰هکتار و ظرفیت تولید در هرهکتار ۱۵تن محصول فعال خواهد بود. 

توسعه و تجهیز گاو داری با ۲۵۰۰راس و پروای، دامپروری صنایع با سرمایه گذاری ۷۰۰میلیارد تومان و اشتغال ۷۰نفر راه اندازی می شود. 

اسکله شماره ۱۱و ۱۲مجتمع بندر کاسپین از دیگر پروژه های است که با سرمایه گذاری ۵۲۰۰میلیاد تومان در ۱۳هکتار و اشتغال ۵۰نفر ساخت و بهره برداری  می شود. 

برچسب ها: سرمایه گذاری ، تفاهم نامه
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