امروز با حضور معاون اجرایی رییس جمهور در گیلان تفاهم نامه ۳ فعالیت و قرار داد سرمایه گذاری در گیلان منعقد شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - امروز با حضور محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور تفاهم نامه ۳ فعالیت سرمایه گذاری در گیلان منعقد شد.‌

این پروژه ها شامل :

احداث گلخانه تولید بلوبری و محصولات خاص کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد تومان و اشتغال ۱۵۰نفر است این پروژه در زمینه تولید گل و میوه های خاص به ویژه بلوبری در زمینی به مساحت ۲۰هکتار و ظرفیت تولید در هرهکتار ۱۵تن محصول فعال خواهد بود.

توسعه و تجهیز گاو داری با ۲۵۰۰راس و پروای، دامپروری صنایع با سرمایه گذاری ۷۰۰میلیارد تومان و اشتغال ۷۰نفر راه اندازی می شود.

اسکله شماره ۱۱و ۱۲مجتمع بندر کاسپین از دیگر پروژه های است که با سرمایه گذاری ۵۲۰۰میلیاد تومان در ۱۳هکتار و اشتغال ۵۰نفر ساخت و بهره برداری می شود.