نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران درمورد دلیل خالی شدن برخی از قفسه‌های فروشگاه‌ها و انصراف برخی از واحد‌های صنفی از طرح کالابرگ توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب ناصری، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در یک گفت‌و‌گو درمورد طرح کالابرگ گفت: کالابرگ یک طرح ملی و بزرگ بود که توسط دولت برای حمایت از مردم اعلام شد و تا مدتی خوب بود و باعث شد که بسیاری از واحد‌های صنفی از این طرح استفاده کرده و حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی ما؛ از خرد تا زنجیره‌ای در این طرح در سراسر کشور مشارکت کنند تا این که این طرح، برای تأمین کالا و تسویه حساب‌ها با پذیرنده‌های ما با مشکلاتی همراه شد و در یکی دو ماه گذشته، در بحث پرداخت برای این واحد‌های صنفی تأخیر‌ها شروع شدند و در حال حاضر، شاید بیش از یک ماه است که مطالبات این واحد‌های صنفی پرداخت نشده است و در این شرایط اقتصادی و جنگی که دامن گیر کشور شده است ادامه کار به ویژه برای واحد‌های خرد صنفی ما بسیار دشوار است.

ناصری ادامه داد: در حال حاضر، شاهد هستیم که بسیاری از واحد‌های صنفی ما در حال انصراف از طرح کالابرگ هستند و انصراف دادن این واحد‌های صنفی مویرگی ما که در سطح کشور در حال فعالیت هستند در این شرایط به ضرر مردم و این واحد‌های صنفی خواهد بود.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: موضوع بودجه‌ای که برای کالابرگ در نظر گرفته شده است حدود ۹۹۰ همت است و اگر ۴۰-۳۰ روز هم حساب کنیم میانگین باید ۱۲۰ -۱۰۰ همت بین ۶۰۰ هزار واحد صنفی تقسیم شود که این عدد برای واحد‌های صنفی خرد عدد چشمگیری است، اما تأخیر در پرداخت وجود داشته در حالی که شرایط کشور جنگی است و در این میان، باید موضوع بدهی واحد‌ها نیز در مجلس پیگیری شود و علاوه بر این، تأمین کالای این واحد‌ها در این شرایط جنگی برای مردم به مخاطره افتاده است.

ناصری ادامه داد: این طرح پیش بینی شده است و در در حال حاضر، نمی‌توانند پول آن را پرداخت کنند؛ این در حالی است که واحد‌های خرد حدود ۸۰ درصد پذیرنده‌های این طرح و واحد‌های بزرگ ۲۰ درصد پذیرنده‌های این طرح هستند و اگر مردم کشور برای تأمین کالا‌های خود با مشکل رو به رو شوند به ضرر مردم و واحد‌های صنفی است و مشکل این جاست که در حال حاضر، ۴۰ -۳۰ درصد قفسه‌های فروشگاه‌های کشور خالی شده‌اند.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران افزود: طرح بزرگی که دولت ارائه کرده است مسئولیتش بر عهده‌ی واحد‌های صنفی افتاده است و ضرر آن را مردم خواهند دید و با وجود این که در طرح کالابرگ مشکلاتی وجود دارد درمورد افزایش آن خبر داده می‌شود و باید زنجیره تأمین شود و اگر با این شرایط، بخواهند طرح کالابرگ را افزایش دهند واحد‌های صنفی کشور باید ۳ ماه منتظر تسویه حساب باشند و این واحد‌های صنفی به دلیل فشاری که به دلیل این طرح ملی برای آن‌ها وجود دارد ممکن است همکاری نکنند.

برچسب ها: طرح کالابرگ ، واحدهای صنفی ، کالاهای اساسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
سلام.شهر ما بیشتر فروشگاهها خرید باکالا برگ کنسل کردن.گفتن طلبای قبل بهمون ندادن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
کالابرگ نفری یک میلیون واریز شده پس بقیه ش چی شد
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
وقتی پولشون واریز نمیکنید همین میشه
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
فروشگاه ها با تاخیر چند روزه مبلغ کالا برگ را از دولت دریافت می‌کنند.
بیمه تامین اجتماعی در پرداخت حق الزحمه پزشکان تاخیر ۱۰ ماهه دارد و این روال سالهاست که وجود دارد. بسیاری از پزشکان به همین دلیل قرارداد خود با بیمه را لغو کرده اند.
۱۰ ماه تاخیر در پرداخت که سابقه چند ساله دارد.
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پروین میدانی
۱۴:۱۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
اضافه کالابرگ برای من صادر شد ولی ۱۵ آبان همان یک ملیون را دادن ۵۰۰ اضافه نشد چرا
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
کالا برگ یک میلیون واریز شده، پانصدش چی شد
۲
۲۲
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