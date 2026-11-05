تشکیل «قرارگاه پلاک» در پایتخت برای برخورد با تخلفات پلاک + فیلم

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: پلیس راهور پایتخت از ابتدای سال تاکنون با تشکیل «قرارگاه پلاک»، ۲۳۴ هزار خودرو و ۱۲۷ هزار موتورسیکلت متخلف در زمینه پوشش و مخدوش‌سازی پلاک را اعمال قانون کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور با تأکید بر اینکه برقراری نظم و انضباط و نظم‌بخشی به تردد تمامی وسایل نقلیه از وظایف ذاتی پلیس است، اظهار داشت: با توجه به مطالبات مردمی در رابطه با برخورد با انواع تخلفات پلاک و برخی تخلفاتی که منجر به جرم می‌شود، پلیس در ادامه اقدامات خود در این حوزه، قرارگاهی به نام «قرارگاه پلاک» را تشکیل داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: در این قرارگاه، تمامی تخلفات به جِد و با شدت بیشتری نسبت به گذشته پیگیری و اعمال قانون می‌شود؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۳۴ هزار فقره اعمال قانون در خصوص پلاک خودروها و ۱۲۷ هزار فقره برخورد با تخلفات پلاک موتورسیکلت‌ها به ثبت رسیده است.    

 وی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی این برخوردها بر روی آن دسته از تخلفاتی است که رانندگان اقدام به پوشش پلاک، تغییر در اعداد و ارقام، یا استفاده از ابزارهایی نظیر ماسک، طلق‌های سیاه و پارچه کرده‌اند و مجموعه پلیس خود را ملزم به برخورد قاطع با این دست تخلفات می‌داند.

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برچسب ها: مخدوش کردن پلاک ، پلیس راهور
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