مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی از حذف کامل پرونده‌های فیزیکی خسارت در بیمه‌های شخص ثالث و بدنه خودرو از اول آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عباس خسروجردی، مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی گفت: در راستای برنامه هوشمندسازی ارائه خدمات در صنعت بیمه، نظارت بیمه مرکزی و تسهیل فرآیند اعلام تا پرداخت خسارت برای بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان در رشته‌های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل، مقرر شد شرکت‌های بیمه تا سی‌ام آبان‌ماه فرآیند اعلام تا پرداخت خسارت را به‌صورت کاملاً الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ اجرایی کنند.

او افزود: بر این اساس، از اول آذرماه در صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه پرونده فیزیکی خسارت نخواهیم داشت و تمامی پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی تشکیل می‌شوند. صرفاً در مواردی که امکان احراز اصالت یا استعلام اطلاعات مدارک از طریق سامانه‌های موجود وجود نداشته باشد، شرکت‌های بیمه می‌توانند فایل یا تصویر آن مدارک را دریافت و پرونده الکترونیکی تشکیل دهند.

خسروجردی با اشاره به الزامات بخشنامه جدید بیمه مرکزی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند تمامی مراحل پیشرفت کار و روند رسیدگی به خسارت را از طریق پیامک، اعلان یا نوتیفیکیشن به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده‌ای که اعلام خسارت کرده است، اطلاع‌رسانی کنند.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی ادامه داد: شرکت‌های بیمه همچنین باید ارزیابی خسارت بر اساس هوش مصنوعی را در اولویت قرار دهند؛ به‌نحوی‌که با بهره‌گیری از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، پس از اجرای فرآیند تشکیل پرونده الکترونیکی، امکان کشف تقلب و تخلف نیز فراهم شود.

او درباره نحوه اجرای این بخشنامه و نگرانی‌های احتمالی بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان اظهار کرد: یکی از نکات مهم این بخشنامه، حذف کاغذ و تشکیل پرونده الکترونیکی است و این موضوع به معنای حذف مراکز پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه یا تغییر در روند مراجعه و رسیدگی به خسارت نیست.

خسروجردی تأکید کرد: مراکز پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه همچنان وجود دارند و فرآیند‌های رسیدگی و پرداخت خسارت مانند گذشته انجام می‌شود؛ با این تفاوت که شرکت بیمه دیگر نباید از مردم مدارک کاغذی مطالبه کند و موظف است پرونده خسارت را به‌صورت الکترونیکی تشکیل دهد.

هو افزود: حتی در صورت مراجعه حضوری طرفین حادثه به شرکت بیمه، این شرکت الزاماً باید پرونده را به‌صورت دیجیتالی تشکیل دهد و چنانچه برای تشکیل پرونده یا پرداخت خسارت به مدارکی نیاز باشد، صرفاً تصویر یا فایل آن مدارک از مردم دریافت خواهد شد.

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این بخشنامه، هیچ مشکلی برای اعلام خسارت و رسیدگی به پرونده‌های خسارت بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان ایجاد نخواهد شد و هدف اصلی، تسهیل فرآیندها، هوشمندسازی خدمات و حذف گردش کاغذ در صنعت بیمه است.

برچسب ها: بیمه مرکزی ، پرداخت خسارت ، بیمه شخص ثالث
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