حسن روشن پیشکسوت استقلال گفت: من مدیر جدید این تیم را نمی‌شناسم فقط می‌دانم استقلال و پرسپولیس جای رفیق بازی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقلال در مورد نتایج این تیم در لیگ برتر و آسیا گفت: تیم فعلی هنوز به پختگی لازم نرسیده است، اما اگر بتوانند این مجموعه را برای دو تا سه سال حفظ کنند، می‌توان به آینده آن امیدوار بود. به اعتقاد من، در صورت تداوم شرایط فعلی و حمایت از تیم، استقلال می‌تواند در سال‌های آینده عملکرد موفقی داشته باشد اما می دانم در پایان فصل برخی از این بازیکنان می روند و آقایان چند بازیکن هم خودشان اضافه می کنند و این تیم حفظ نمی شود.

وی در مورد سهراب بختیاری زاده سرمربی فعلی استقلال گفت: خدا را شکر سهراب نتایج خوبی گرفته است و با استقلال قرارداد دارد و حمایت هم می شود و این باعث دلگرمی است و خدا هم به او کمک کرده تا نتایج قابل قبولی بگیرد.

حسن روشن ادامه داد: در شرایطی که استقلال به ثبات نیاز دارد، شاهد تغییر مدیرعامل هستیم؛ در حالی که هنوز مشخص نیست مدیرعامل جدید چه کسی است و بر چه اساسی این مسئولیت را برعهده گرفته است فقط می‌دانم اداره این دو باشگاه جای رفاقت‌بازی و روابط شخصی نیست. مسئولان باید فارغ از دوستی‌ها و اختلافات، افرادی متخصص، توانمند و کارآمد را برای مدیریت این مجموعه‌ها انتخاب کنند و منافع هواداران را در اولویت قرار دهند.

این پیشکسوت فوتبال با اشاره به جایگاه اجتماعی استقلال و پرسپولیس افزود: میلیون‌ها هوادار به این دو باشگاه علاقه‌مند هستند و بخش مهمی از دلخوشی مردم به عملکرد و شرایط این تیم‌ها وابسته است. بنابراین، مدیران باید در تصمیم‌گیری‌های خود بیش از هر چیز به خواسته‌ها و منافع هواداران توجه داشته باشند.

حسن روشن در پایان گفت: امیدوارم مسئولان بتوانند شرایط فعلی را حفظ کنند و اجازه ندهند این مجموعه از هم بپاشد؛ چراکه حفظ تیم کار دشواری است، اما در صورت تحقق این موضوع، می‌توان برای آینده دو ساله استقلال حساب ویژه‌ای باز کرد.

برچسب ها: حسن روشن ، تیم فوتبال استقلال
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