باشگاه خبرنگاران جوان - دنیای فناوری سال‌ها درباره یک ترفند هشدار داده بود؛ هکر‌های کره‌شمالی با پیشنهاد‌های شغلی جعلی وارد شرکت‌ها می‌شوند، اعتماد کارکنان را جلب می‌کنند و از درون به سیستم‌ها نفوذ می‌کنند. حالا بزرگ‌ترین سرقت تاریخ رمزارز‌ها نشان داده است که این هشدار‌ها تا چه اندازه جدی بوده‌اند.

ماجرای سرقت ۶.۳‌میلیارد دلار رمزارز از صرافی بایننس، ظاهرا نه با یک حمله پیچیده به دیوار‌های امنیتی، بلکه با یک پیشنهاد شغلی آغاز شد. بایننس در تازه‌ترین توضیحات خود تایید کرده است که هکر‌های منتسب به کره‌شمالی، طی عملیاتی چندماهه و با استفاده از هویت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، یکی از مهندسان نرم‌افزار این شرکت را هدف گرفتند.

مهاجمان خود را به‌عنوان استخدام‌کنندگان یک شرکت معرفی کردند و پس از دو مرحله مصاحبه با مهندس بایننس، از او خواستند یک پروژه برنامه‌نویسی را برای ارزیابی توانایی‌هایش دانلود کند. اما فایل موردنظر در واقع حاوی کد مخربی بود که به هکر‌ها اجازه داد به لپ‌تاپ کاری این مهندس نفوذ کنند. ابزار‌های امنیتی بایننس نیز موفق به شناسایی بدافزار نشدند.

این تازه آغاز ماجرا بود. مهاجمان پس از ورود به شبکه داخلی صرافی، از یک ابزار سازمانی برای دسترسی به کامپیوتر دو مهندس دیگر تیم کیف پول استفاده کردند. یکی از این کارکنان نیز چند ماه قبل، نرم‌افزاری آلوده به بدافزار سرقت رمز عبور را از طریق نتایج موتور جست‌و‌جو دانلود کرده بود.

بایننس لپ‌تاپ او را تعویض کرد، اما مهاجمان با استفاده از اطلاعات ورود سرقت‌شده توانستند به کامپیوتر مهندس دیگری دسترسی پیدا کنند؛ فردی که موقعیت شغلی‌اش امکان کنترل سامانه‌های حاوی میلیارد‌ها دلار رمزارز را فراهم می‌کرد.

نکته نگران‌کننده اینجاست که چنین روش‌هایی مدت‌ها پیش از این سرقت شناخته شده بودند. پژوهشگران امنیتی بار‌ها هشدار داده بودند که هکر‌های کره‌شمالی با جعل هویت سرمایه‌گذاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و استخدام‌کنندگان، کارکنان شرکت‌های فناوری را هدف می‌گیرند. حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از نفوذ‌های ثبت‌شده در شرکت‌های فناوری آمریکا طی سال گذشته به افرادی نسبت داده شده که خود را نیروی دورکار فناوری اطلاعات یا استخدام‌کننده معرفی می‌کردند.

بایننس نیز اعلام کرده پیش از این دست‌کم با ۵۷ حمله مشکوک منتسب به کره‌شمالی روبه‌رو شده بود. با این حال، مهاجمان توانستند بزرگ‌ترین سرقت تاریخ رمزارز‌ها را رقم بزنند؛ سرقتی که اف‌بی‌آی و محققان بلاک‌چین، کره‌شمالی را مسوول آن می‌دانند.

بایننس گفته است حمله «نباید اتفاق می‌افتاد» و از اجرای تدابیر امنیتی تازه و بررسی حادثه با کمک متخصصان مستقل خبر داده است. با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا شرکتی با چنین حجم عظیمی از دارایی دیجیتال، نتوانست جلوی اجرای یک فایل آلوده روی رایانه کارکنانش را بگیرد؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد