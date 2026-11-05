مدارس نوبت عصر ایذه امروز پنجشنبه بر اساس اعلام فرمانداری این شهرستان در پی فعالیت سامانه بارشی تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام پنجشنبه فرمانداری ایذه، با توجه به بارش باران و احتمال قوت گرفتن این سامانه بارشی مدارس نوبت عصر شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شدند.

طبق اعلام این اطلاعیه مدارس مناطق عشایری و روستایی شهرستان ایذه نیز تعطیل است.

 در پی بارش شدید باران ماه گذشته در ایذه و آبگرفتگی معابر این شهرستان مدارس این منطقه به مدت ۲ روز تعطیل شد

شهرستان ایذه در شمال شرق استان خوزستان و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده است؛ این شهرستان در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز قرار دارد و از شمال و شرق با استان چهارمحال و بختیاری، از غرب با شهرستان مسجدسلیمان و از جنوب با شهرستان باغملک هم‌مرز است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، با آغاز بارندگی از صبح امروز پنجشنبه بیشترین میزان بارش در هویزه با ۶.۷ میلیمتر ثبت شده است.

 

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، بارش باران
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