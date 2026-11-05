شبکه بانکی در طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۲۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۶۶۹۸.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۵.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۱۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۰۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۸۹۳۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد. 

جدول یک

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۸۵۰۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۳۲۱۲۹.۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

 از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۰۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۶ درصد در جدول‏ ۱، به ۲۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)

جدول ۲

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات
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