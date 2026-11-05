باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در جریان بازدید از یک واحد تولید کننده شیشه در ارومیه، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، افزود: در اجرای طرح‌های صنعتی در شهرهای مختلف استان، بر ایجاد زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید داریم.

‌وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات، گسترش سرمایه‌گذاری و توزیع فرصت‌های توسعه در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: نگاه دولت، تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در همه نقاط کشور و خارج از پایتخت است و آذربایجان‌غربی نیز با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع، می‌تواند سهم مؤثری در این مسیر داشته باشد.

‌استاندار آذربایجان‌غربی یکی از چالش‌های حوزه تولید و سرمایه‌گذاری را طولانی شدن فرآیند ایجاد و تکمیل پروژه‌ها دانسته و افزود: باید با رفع موانع، تسهیل فرآیندها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، روند اجرای طرح‌ها سرعت گرفته و پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

شایان ذکر است این واحد تولید کننده شیشه در شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسط شرکت شیشه کاوه از مجموعه‌های باسابقه صنعت شیشه کشور، در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با زیربنای ۱۰ هکتار در حال احداث بوده و اکنون با ثبت پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی، در مراحل پایانی اجرای پروژه قرار دارد.

‌براساس برنامه‌ریزی انجام شده، این واحد تولیدی با ظرفیت تولید ۲۲۰ هزار تن شیشه فلوت، ۴۰ هزار تن شیشه رفلکس، ۱۰ هزار تن شیشه نشکن ساختمانی، ۲۰ هزار تن آینه شیشه‌ای تخت و ۱۰ هزار تن شیشه تزئینی فعالیت خواهد کرد.

‌با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم می‌شود و علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات متنوع شیشه‌ای، در تکمیل زنجیره ارزش صنعت شیشه، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اشتغال صنعتی آذربایجان‌غربی نقش‌آفرینی خواهد کرد