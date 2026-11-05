مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به آغاز بارندگی از صبح امروز پنجشنبه در استان گفت: بیشترین میزان بارش در هویزه با ۶.۷ میلیمتر ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد سبزه زاری مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: میزان بارندگی در بستان ۵.۷، دزپارت ۵.۵، اهواز(فرودگاه) پنج، کشاورزی اهواز ۴.۶، لالی ۴.۵، شوش ۴.۲، مسجدسلیمان ۴.۱، شوشتر۳.۷، گتوند ۳.۵، صفی آباد دزفول ۲.۹، حسینیه ۲.۵، ایذه ۲.۲، رامهرمز ۰.۷ و بهبهان نیم میلیمتر ثبت شده است.

به گفته وی روند کاهش دما از امروز در استان آغاز می شود.

پیرو هشدار زرد هواشناسی خوزستان،از اواسط روز جمعه تا اواسط روز یکشنبه هفته آینده، انتظار رگبارو رعد وبرق، ریزش تگرگ و وزش باد متوسط تا شدید و رخداد طوفان لحظه ای در همه مناطق استان بویژه مناطق شمالی، شمال شرقی و شرقی و ارتفاعات وجود دارد.

برچسب ها: بارش باران ، بارندگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
پس هورالعظیم باید پر شده باشه
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