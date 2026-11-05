رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار سوخت و انرژی واحد‌های تولیدی، خواستار مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تخصیص سهمیه سوخت متناسب با عملکرد واقعی صنایع و توسعه ظرفیت‌های بومی تولید پنل‌های خورشیدی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سرپرست وزارت نفت برگزار شد با تأکید بر ضرورت ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و موقعیت منطقه‌ای اظهار داشت: فعالیت شهرک‌های صنعتی باید بر اساس ظرفیت‌ها و اقتضائات هر استان و منطقه طراحی و اجرا شود و نمی‌توان برای شیوه فعالیت تمامی واحد‌های صنعتی، سازوکار و الگوی یکسانی در نظر گرفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت رصد و ارزیابی مستمر فعالیت صاحبان فرآیند‌ها و کسب‌وکار‌ها در شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: چنانچه واحد‌های صنعتی در زمینه تأمین سوخت و انرژی به حمایت و پشتیبانی دولت نیاز داشته باشند، پس از انجام ارزیابی‌های میدانی و راستی‌آزمایی، از حمایت‌های لازم برخوردار خواهند شد. هر صنف و واحدی نیز که با مشکل یا کمبود مواجه باشد، برای رفع آن با جدیت اقدام خواهیم کرد. بر همین اساس، نحوه ارائه خدمات و تأمین انرژی مورد نیاز باید متناسب با شرایط هر استان، شهر و منطقه تعیین و دارای سازوکار مشخص و روشنی باشد.

پزشکیان با اشاره به شرایط جاری کشور و پیچیدگی‌های موجود در حوزه تأمین انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت را از اولویت‌های اساسی برشمرد و گفت: در گام نخست، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی موظفند مصرف سوخت و انرژی خود را به‌درستی مدیریت کنند و پس از آن با توجه به اولویت‌ها و نیاز‌های موجود، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل اختصاص یابد. فرآیند‌ها باید به‌گونه‌ای نظارت و مدیریت شوند که امکان سوءاستفاده از سهمیه‌های حمایتی سوخت وجود نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، در حوزه تأمین و مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل، میزان پیمایش باید مبنای تخصیص سهمیه سوخت قرار گیرد. اگر همه دستگاه‌های دولتی بتوانند ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را کاهش دهند، امکان تأمین مستمر انرژی مورد نیاز کسب‌وکار‌ها و صنعتگران نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انطباق برنامه‌ها و طرح‌های تأمین سوخت و انرژی صنعتگران با واقعیت میزان مصرف واحد‌های تولیدی تصریح کرد: شخصاً از طریق ایجاد ساختار‌ها و سازوکار‌های مرتبط، پیگیر رصد و پایش میزان مصرف سوخت و انرژی در بخش صنعت و سایر بخش‌های تولیدی هستم. باید به‌سمتی حرکت کنیم که با اصلاح الگوی مصرف، سطح بهره‌وری و میزان تولید افزایش یابد و سهمیه سوخت واحد‌های تولیدی نیز بر مبنای عملکرد واقعی آنها اختصاص پیدا کند. چنانچه واحد‌های تولیدی به سهمیه بیشتری نیاز داشته باشند، می‌توانیم از ظرفیت دیپلماسی فعال و ارتباطات برقرارشده با کشور‌های همسایه برای تأمین نیاز‌های موجود بهره بگیریم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، نقش مساجد و محلات را در این زمینه اساسی دانست و تصریح کرد: نحوه ارائه خدمات در حوزه تأمین حامل‌های انرژی باید آگاهانه و مبتنی بر تدابیر تخصصی باشد تا از هدررفت انرژی، به‌ویژه اتلاف حرارتی در فصل سرما، پیشگیری شود. شخصاً دغدغه دارم که برق مورد نیاز زنجیره تولید قطع نشود. تحقق این هدف به نحوه مدیریت مصرف سوخت و چگونگی تعامل ما با جامعه و گروه‌های هدف وابسته است. تأمین برق و سوخت کارخانه‌ها یک اصل اساسی است و باید فرایند‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شوند که در این میان، هیچ‌یک از حلقه‌های زنجیره تولید، توزیع و مصرف متضرر نشوند.

رئیس‌جمهور ایجاد زیست‌بومی تخصصی در حوزه ساخت و تولید پنل‌های خورشیدی را نیز ضرورتی اساسی برشمرد و گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، در تلاش هستیم اکوسیستمی با هدف بومی‌سازی تولید پنل‌های خورشیدی و تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در کشور ایجاد کنیم. در حوزه استفاده از پنل‌های خورشیدی نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشیم؛ بلکه می‌توانیم در بلندمدت به کشوری پیشتاز در عرضه زنجیره تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر تبدیل شویم و به‌تدریج وابستگی خود را به استفاده از سوخت‌های فسیلی کاهش دهیم. بر همین مبنا، باید دانشگاه‌ها را به‌سمتی هدایت کنیم که دانش، توانمندی‌های علمی و مهارتی خود را با الزامات و نیاز‌های این زیست‌بوم هماهنگ و منطبق سازند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مصرف انرژی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
دولت مسئول مازاد مصرف نیست پس نرخ مازاد برالگوی مصرف را آزاد و شناور کند تاد در هدررفت انرژی سهیم عظمی نباشد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
اخراج تمامی اتباع افغان از کشور خود به خود ۲۰ درصد کاهش رو بهمراه دارد!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
قطعا که همینطوره،بلکه ۲۰٪ از تمامی منابع کشور ذخیره سازی میشه
و حداقل ۴ میلیون مسکن تخلیه میشه و ایجاد حداقل ۸ میلیون فرصت شغلی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
باشگاه خبرنگاران جوان دولت بخشی از مطالبات گندمکاران رو به بهانه های مختلف پرداخت نکرده.سند هر محموله دست تک تک کشاورزان ایران هست مبلغ نهایی بعد کسر افت در اون درج شده مثل هر سال
امروز پنج شنبه 14 ابان 1405 ساعت 16
چرا اخبار می گوید 100 درصد پرداخت شده
کجا شکایت و پیگیری کنیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
در همه زمینه ها اول هر روزم میگن صرفه جویی
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