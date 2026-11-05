آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۵ صبح امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه جاری با حضور ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب به صورت همزمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز و در‌های ورودی حوزه‌ها نیم ساعت پیش از شروع امتحان بسته شد.

بر اساس این گزارش، از میان ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۶ هزار و ۳۱۱ نفر زن و ۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر مرد هستند. استان تهران با ۱۸ هزار و ۸۲۶ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۶۶ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده است.

فرآیند ثبت‌نام در آزمون وکالت سال جاری از ۲۳ شهریور آغاز و تا ۱۱ مهر ادامه داشت.

منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران