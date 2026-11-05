باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برای نخستین بار پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به پیروزی دموکرات‌ها و پیامد‌های احتمالی آن برای جنگ روسیه علیه اوکراین واکنش نشان داد.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «زد‌دی‌اف» آلمان، ابراز امیدواری کرد که حمایت بیشتر آمریکا از اوکراین بتواند به عاملی مثبت برای تأثیرگذاری بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تبدیل شود.

رئیس‌جمهور اوکراین در پاسخ به پرسشی درباره پیامد‌های پیروزی دموکرات‌ها برای کشورش گفت: «من از جمهوری‌خواهان نیز سپاسگزارم، اما دموکرات‌ها به‌روشنی درباره حمایت از اوکراین و ارائه کمک به این کشور صحبت می‌کنند. آنها همچنین از احیای روابط میان آمریکا و اروپا سخن می‌گویند.»

وی افزود: «بنابراین، این امید وجود دارد که توازن قدرت برقرار شود و ما حمایت بیشتری دریافت کنیم.»

زلنسکی در ادامه ابراز امیدواری کرد که حمایت کنگره آمریکا از کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین افزایش یابد.

او گفت: «اگر کنگره اکنون از حمایت مالی قدرتمند یا کمک‌های نظامی سخن بگوید؛ همان‌طور که اروپا امروز چنین می‌کند و آن را نشان می‌دهد، این موضوع می‌تواند اتفاقی مثبت باشد که بر پوتین تأثیر بگذارد.»

منبع: پایگاه خبری UNN