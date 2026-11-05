باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- سجاد عباس‌فشمی، دبیر برگزاری المپیک فناوری ۲۰۲۶، در روز پایانی رقابت‌های این رویداد با تشریح دستاورد‌های لیگ‌های مختلف اظهار کرد: رقابت‌های لیگ امنیت سایبری روز گذشته به پایان رسید و برگزیدگان سه رتبه نخست در لیگ‌های هک سخت‌افزاری و هک و نفوذ نرم‌افزاری معرفی شدند. همچنین در بخش اینترنت اشیا، برگزیدگان لیگ سخت‌افزار و لیگ امنیت اینترنت اشیا نیز عصر روز گذشته مشخص شدند.

وی افزود: در زمان انجام این گفت‌و‌گو، رقابت‌های دو مسیر رباتیک و هوش مصنوعی همچنان ادامه داشت و پیش‌بینی می‌شد این رقابت‌ها تا ساعت ۱۳ به پایان برسد و برگزیدگان آنها نیز معرفی شوند.

شناسایی ۳۰۰ نقطه نفوذ سایبری در میدان‌های صنعتی کشور

عباس‌فشمی با اشاره به مهم‌ترین دستاورد بخش امنیت سایبری المپیک فناوری ۲۰۲۶ گفت: در این دوره، ۱۳ میدان مختلف با مشارکت مجموعه‌های بانکی، بیمه‌ای و صنایع حساس کشور در اختیار هکر‌های کلاه‌سفید قرار گرفت تا سامانه‌های این مجموعه‌ها را از نظر امنیتی ارزیابی و نقاط نفوذپذیر را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار نهایی این بخش که رقابت‌های آن شب گذشته به پایان رسید، بیش از ۳۰۰ نقطه نفوذ در سامانه‌های این مجموعه‌ها شناسایی شد که ۱۲۲ مورد از آنها در دسته آسیب‌پذیری‌های بحرانی قرار داشتند؛ آسیب‌پذیری‌هایی که امکان از کار انداختن سامانه‌ها و اختلال جدی در عملکرد آنها را فراهم می‌کنند.

دبیر برگزاری المپیک فناوری ۲۰۲۶ تأکید کرد: شناسایی این نقاط ضعف پیش از وقوع حملات سایبری احتمالی، کمک قابل توجهی به سازمان‌ها و صنایع کشور می‌کند تا بتوانند پیش از مواجهه با تهدید‌های بعدی، نسبت به رفع آسیب‌پذیری‌ها و ارتقای سطح امنیت سامانه‌های خود اقدام کنند.

چالش‌های واقعی صنایع در لیگ اینترنت اشیا

عباس‌فشمی در تشریح رقابت‌های لیگ اینترنت اشیا نیز اظهار کرد: در این بخش، سه حوزه صنعتی شامل صنایع گلخانه‌ای، صنایع مرتبط با پتروشیمی و حوزه مخابرات، میزبان چالش‌های صنعتی واقعی بودند.

وی افزود: در این رقابت‌ها، مسائل و نیاز‌های واقعی صنایع به‌عنوان چالش در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا آنها در مسیر طراحی‌شده برای مسابقه، راهکار‌های فنی خود را در مواجهه با مسائل واقعی ارائه کنند. بخشی از این چالش‌ها نیز در جریان برگزاری رویداد و در بازه زمانی تعیین‌شده با موفقیت پاسخ داده شد.

عباس‌فشمی با اشاره به شیوه ارزیابی عملکرد تیم‌ها گفت: مبنای امتیازدهی، تعداد چالش‌های حل‌شده و مدت‌زمان مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به آنها بود؛ بنابراین هر تیمی که بتواند تعداد بیشتری از چالش‌ها را در زمان کوتاه‌تری حل کند، امتیاز بالاتری کسب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه انتظار نمی‌رفت تمام چالش‌های صنعتی در مدت برگزاری مسابقات حل شوند، خاطرنشان کرد: نتایج به‌دست‌آمده فراتر از انتظار بود. حتی برخی چالش‌ها از نظر طراحان آنها به‌گونه‌ای نبودند که تصور شود شرکت‌کنندگان بتوانند در مدت سه تا چهار روز به راه‌حل آنها دست پیدا کنند، اما عملکرد تیم‌ها و خروجی مسابقات نشان داد سطح توانمندی شرکت‌کنندگان قابل توجه بوده است.

افزایش ثبت‌نام‌کنندگان المپیک فناوری به ۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر

دبیر برگزاری المپیک فناوری ۲۰۲۶ در ارزیابی سطح برگزاری این دوره از مسابقات گفت: در بخش‌های مختلف، رشد قابل توجهی در سطح رقابت‌کنندگان و استقبال مجموعه‌ها و صنایع مشاهده شد. سال گذشته حدود ۱۲ هزار نفر در رقابت‌های المپیک فناوری ثبت‌نام کرده بودند که این تعداد در دوره جاری به ۱۳ هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ثبت‌نام مهمانان خارجی تقریباً دو برابر شده است. البته با توجه به شرایط موجود، بخش عمده‌ای از شرکت‌کنندگان خارجی ناچار شدند به‌صورت آنلاین در رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

عباس‌فشمی با اشاره به برگزار نشدن رقابت‌های پهپادی مطابق برنامه اولیه اظهار کرد: متأسفانه شرایط لازم برای اجرای این بخش به شیوه موردنظر فراهم نشد و امکان برگزاری مسابقات پهپادی مطابق برنامه‌ریزی اولیه وجود نداشت؛ با این حال، سایر بخش‌های المپیک فناوری به نحو مطلوب برگزار شدند.

وی افزود: با همکاری سازمان صداوسیما، برنامه‌ریزی شده است رقابت‌های پهپادی طی دو ماه آینده در قالب یک مستندمسابقه مجدداً برگزار شود تا این بخش نیز فرصت اجرای رقابت‌های موردنظر را پیدا کند.

جوایز ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای تیم‌های برتر

عباس‌فشمی درباره جوایز در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان لیگ‌های مختلف نیز گفت: میزان جوایز در هر لیگ متناسب با ماهیت رقابت‌ها و سطح تجهیزات مورد استفاده متفاوت است. برای مثال، در برخی لیگ‌ها مانند نبرد ربات‌ها، به دلیل هزینه بالای تجهیزات سخت‌افزاری مورد استفاده تیم‌ها، جوایز بیشتری در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: جوایز تیم‌های برتر، بسته به سطح رقابت و تجهیزات مورد استفاده، متفاوت است و جایزه تیم‌های اول در برخی بخش‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در برخی رقابت‌ها این مبلغ از ۲۰۰ میلیون تومان آغاز می‌شود. جوایز تیم‌های دوم و سوم نیز متناسب با رتبه کسب‌شده، کمتر خواهد بود.

ورود برگزیدگان به مسیر سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی محصولات

دبیر برگزاری المپیک فناوری ۲۰۲۶ با تأکید بر اینکه حمایت از برگزیدگان به دریافت جوایز نقدی محدود نمی‌شود، گفت: تیم‌های برتر پس از پایان رقابت‌ها وارد باشگاه برگزیدگان المپیک فناوری می‌شوند و از این طریق مسیر ارتباط با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و جذب سرمایه برای توسعه ایده‌ها و محصولات آنها فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه دوره گذشته این رویداد اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد برگزیدگان دوره قبلی المپیک فناوری، به‌جز دو تیم که تمایلی به ورود به مسیر سرمایه‌گذاری نداشتند، در فرآیند جذب سرمایه برای توسعه ایده‌ها و محصولات خود قرار گرفتند.

عباس‌فشمی در پایان تأکید کرد: هدف از این حمایت‌ها آن است که دستاورد‌های رقابت‌ها در سطح ایده باقی نماند و تیم‌های توانمند بتوانند با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، محصولات خود را تکمیل کرده و به مرحله نهایی‌سازی و ورود به بازار برسانند.