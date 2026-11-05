واحد تولیدی ناین گچ با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریالی در سلماس افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - هم‌زمان با سفر شهرستانی استاندار آذربایجان‌غربی، واحد تولیدی نارین گچ با حضور رضارحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار سلماس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن گچ، زمینه اشتغال مستقیم ۲۱ نفر را فراهم کرده و گامی مؤثر در راستای توسعه ظرفیت‌های صنعتی، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان سلماس به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از این طرح در مسیر تقویت زیرساخت‌های تولیدی و تحقق اهداف توسعه اقتصادی شهرستان سلماس انجام شده است.

این واحد تولیدی در راستای توسعه صنعتی، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه راه‌اندازی شده است.

شایان ذکر است؛ صبح روز جاری رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، در رأس هیئتی از مسئولان استانی و با استقبال محمد فتحی، فرماندار سلماس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان، وارد سلماس شد.

این سفر یک‌روزه با هدف افتتاح و بهره‌برداری از دو پروژه عمرانی و اقتصادی در چارچوب طرح «اینوا» و بررسی روند توسعه و پیشرفت طرح‌های شهرستان انجام می‌شود.

برچسب ها: افتتاح واحد تولیدی ، تولید گچ
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