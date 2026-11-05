شهروندخبرنگارهای ما فیلم و تصاویری از حضور حماسی مردم انقلابی کشورمان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - موج دویست و چهل و هشتمین شب از تجمعات اقتدار با حضور مردم مقتدر و با صلابت کشورمان برگزار شد تا بار دیگر نشان دهند عاشقان ولایت تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. در این شب‌های حماسه ساز مردمانی حضور یافتند تا مشت محکمی بر دهان دشمان بکوبند و نشان دهند راه شهدا همیشه ادامه دارد و هیج گاه این شعله ایستادگی و مقاومت خاموش نمی‌شود.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

حماسه حضور بروجردی‌ها در موج دویست و چهل و هشتمین شب تجمعات با حضور مداح کشور حاج میثم مطیعی

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راهپیمایی و تجمع مردم انقلابی خوی در خونخواهی امام امت

مردم انقلابی کشورمان به عشق وطن حماسه آفریدند

مردم انقلابی کشورمان به عشق وطن حماسه آفریدند

مردم انقلابی کشورمان به عشق وطن حماسه آفریدند

مردم انقلابی کشورمان به عشق وطن حماسه آفریدند

مردم انقلابی کشورمان به عشق وطن حماسه آفریدند

مردم انقلابی کشورمان به عشق وطن حماسه آفریدند

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تجمع ها ، اقتدار و عزت ، رهبر شهید انقلاب
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