شهروندخبرنگارهای ما فیلم و تصاویری از حضور حماسی مردم انقلابی کشورمان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - موج دویست و چهل و هشتمین شب از تجمعات اقتدار با حضور مردم مقتدر و با صلابت کشورمان برگزار شد تا بار دیگر نشان دهند عاشقان ولایت تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. در این شب‌های حماسه ساز مردمانی حضور یافتند تا مشت محکمی بر دهان دشمان بکوبند و نشان دهند راه شهدا همیشه ادامه دارد و هیج گاه این شعله ایستادگی و مقاومت خاموش نمی‌شود.

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حماسه حضور بروجردی‌ها در موج دویست و چهل و هشتمین شب تجمعات با حضور مداح کشور حاج میثم مطیعی

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