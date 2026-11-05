باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گیلان اظهار کرد : ۴۷ سال است که در برابر تحریم ها و تهدیدها دشمنان ایستادگی کردیم .

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه همیشه باید یاد شهدا گرامی را بداریم ، چرا که در حفاظت از وطن جانشان را نثار کردند ، گفت : تولید کنندگان نیز نقش ارزنده ای در سامانه دفاعی کشور را برعهده دارند و با تولید شان در واقع شوق و امید را در جامعه می آفریند.

وی با تاکید بر اینکه تولید امید باید در جامعه ترویج و افزایش یابد، تصریح کرد : تولید کنندگان سرداران اقتصادی و تولید کشور هستند و در عرصه سازندگی نقش ارزنده ای دارند همه ما قدر دان این زحمات تولید کنندگان هستیم.

وی افزود: امروز خیلی از کالاها و تولیدات ایرانی صادر می‌شود در حالی‌که در ابتدای انقلاب از ساخت یک فشارسنج در صنعت پزشکی ناتوان بودیم اما امروز پیشرفته‌ترین دستگاه‌های پزشکی ایرانی به کشورهای اروپایی صادر می‌شود که این دستاورد، مدیون زحمات و تلاش‌های تولیدکنندگان و سرداران تولید و فعالان اقتصادی است.

قائم پناه اذعان کرد : منابع کشور محدود است ، الویت بندی ها ی جدید در راستای تولید ترسیم شود تا حداقل نیازهای مردم را تامین کنیم و با الویت بندی و تاب آوری بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه ما در شرایط جنگی قرار داریم و این شرایط را باید باور کنیم ، گفت : برای اداره کشور با شرایط بهتر هر ایده ای پذیر فته می شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه استکبار جهانی ارباب ما نیست تا برای ما تعیین تکلیف کند، اذعان داشت : با اقتدار می خواهیم منابع ملی را تامین کنیم و اهل تسلیم نیستیم. تکلیف ما روشن است و روی پای خود می ایستیم و از منافع کشور دفاع می کنیم .

قائم‌پناه در خصوص پروژه‌های زیرساختی و کریدور‌های ارتباطی افزود: هدف دولت این است که کریدور اصلی شمال-جنوب را به سرانجام برساند و الان اولویت اول ما چابهار- زاهدان است که ان‌شاءالله در چند ماه آینده به اتمام خواهد رسید. یکی دیگر از پروژه‌هایی که هم قائد شهید و هم رئیس جمهور دنبال می‌کردند، پروژه انزلی به آستاراست که علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که دارد، ۱۶۲ کیلومتر باقی‌مانده را رفع تملک کردیم و مابقی اعتبار پروژه هم ان‌شاءالله پرداخت خواهد شد.

وی از ظرفیت بنادر استان و ضرورت تقویت زیرساخت‌ها گفت و افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود در جنوب، باید ظرفیت‌های بنادر شمالی نیز بالفعل شود.

وی به انرژی برق و گاز اشاره کرد و گفت: با مشکلاتی در توزیع انرژی مواجه هستیم ، کشور دو برابر جهان مصرف آب دارد.

قائم پناه تصریح کرد : سرانه سوخت و مصرف بنزین و گازوئیل کشور نسبت به میانگین سرانه دنیا بیشتر است و امسال با ناترازی یک چالش جدی در گاز امسال مواجه هستیم اما باید با مدیریت مصرف تلاش کنیم تا کارخانه ای تعطیل نشود.

وی با بیان اینکه سرانه سوخت هر ایرانی یک‌ونیم لیتر در برابر شش‌دهم لیتر در جهان است، مصرف سوخت در کشور را بالا دانست و ادامه داد: درباره گاز در اوج سرما، حتی با تأمین گاز صنایع، نیاز به ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ در حالی که مصرف سال گذشته ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده و ناترازی به ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی گفت: ما قبل از جنگ نیز ناترازی گاز و برق و ناترازی در بنزین و گازوئیل داشتیم اما در حال حاضر با مشکلاتی در توزیع انرژی مواجهیم که اگر طبق سنوات گذشته در حوزه بنزین عمل می‌کردیم، باید امسال ۱۲ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کردیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: با تدبیری که اندیشیده شد، اضافه تولید و همکاری مردم، مفتخریم که دیگر یک لیتر هم بنزین وارد نمی‌کنیم و با مدیریت مصرف و تغییراتی که در قیمت‌ها صورت گرفت، توانستیم مشکل واردات بنزین را تا حدود زیادی حل کنیم و سعی می‌کنیم بنزین را صادر کنیم،

قائم پناه با اشاره به اینکه برای مدیریت ناترازی گاز ناچار به محدودکردن تأمین نیروگاه‌ها یا صنایع شده‌اند تا مناطق کم‌برخوردار نیز گاز داشته باشند، گفت: پس از جنگ رمضان و واردشدن خسارت به زیرساخت‌ها، ناترازی افزایش یافت؛ بااین‌حال، ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت در چند ماه و با تلاش نیروها به مدار بازگشت.

وی با تاکیدبر مدیریت مصرف برای جلوگیری از قطعی گاز کارخانه‌ها و صنایع با بیان اینکه سرانه مصرف گاز در ایران روزانه ۲۷۵۰ مترمکعب برای هر ایرانی و ۶.۷ برابر میانگین جهانی است، اظهارکرد: ایران ارزان‌ترین گاز جهان را دارد و صنایع نیز باید برای کاهش مصرف تلاش کنند تا تولید متوقف نشود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور مصرف برق سرانه هر ایرانی را ۳۶۵۰ کیلووات اعلام کرد و افزود: برای تاب‌آوری و پیروزی در جنگ اقتصادی چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم تا چرخ کارخانه‌ها از حرکت نایستد.

وی با تاکید بر اینکه تاب آوری در برابر مشکلات را افزایش دهیم ،گفت : در این جنگ اقتصادی اگر صرفه جویی کنیم چرخ کارخانه‌ای از کار نمی افتاد، اگر تولید کم شود شاهد افزایش قیمت هاخواهیم بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهارداشت : با توجه به بخش کشاورزی و صنعت بهره وری را بالا ببرید ، در عرصه تولید با همه سختی ها ،امید تولید کنید تا ایران عزیز ما سربلند و پیروز باشد.‌

در این نشست برخی از فعالان اقتصادی استان مشکلات و موانع تولید در زمینه کشاورزی ، گردشگری ، انرژی و .....را عنوان و خواستار رفع موانع آن از دولت شدند.

در پایان ، نخستین کشتارگاه صنعتی تمام‌اتوماتیک طیور با نام «نوید شمال» در شهرستان صومعه‌سرا و با سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین ۲۰ پروژه زیرساختی و توسعه شبکه صنعت برق گیلان با اعتباری بالغ بر هشت‌هزار میلیارد تومان، با هدف تقویت و توسعه خطوط انتقال و فوق‌توزیع برق، به‌صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.