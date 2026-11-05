سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت دو پرتابه به یک شناور در نزدیکی سواحل قطر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز پنجشنبه اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای دریافت کرده است که بر اساس آن، یک شناور در چهارم نوامبر، در فاصله حدود ۵۰ مایل دریایی شمال شهر مدینه‌الشمال قطر، هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان اعلام کرد: «در حال حاضر، وضعیت خدمه شناور، میزان خسارات وارده و پیامد‌های زیست‌محیطی این حادثه هنوز تأیید نشده است.»

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس به شناور‌ها توصیه کرد با احتیاط تردد کنند و در حالی که مقام‌های مسئول تحقیقات درباره این حادثه را ادامه می‌دهند، هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.

منبع: الجزیره