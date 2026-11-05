امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۵ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۵ میلیون تومان 
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۲۶ میلیون و ۶۵ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
قیمت سکه باید 500 میلیون تومان بشه تا خانم ها راحت تر زندگی کنن در این شرایط جامعه
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