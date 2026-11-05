باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۶۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۵ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۶۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان