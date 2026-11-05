فایننشال تایمز مدعی شد مسکو با فروش ۹۰ پرتابگر موشک‌های هدایت‌شونده به ایران موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد روسیه با فروش ۹۰ پرتابگر موشک هدایت‌شونده دقیق به ایران موافقت کرده است؛ توافقی که در کنار گزارش‌ها درباره همکاری محرمانه دو کشور در زمینه فناوری موشک‌های کروز مافوق صوت، از گسترش همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو حکایت دارد.

طبق این گزارش ادعایی، بر اساس اسناد برنامه تولید صنایع دفاعی روسیه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ که به دست این روزنامه رسیده، این سفارش شامل ۹۰ پرتابگر «APU-L» برای خریداری با کد «K-۱۰» است؛ کدی که شرکت دولتی صادرات تسلیحات روسیه برای ایران استفاده می‌کند. با این حال، اسناد مشخص نمی‌کنند که این تجهیزات تاکنون به ایران تحویل داده شده‌اند یا خیر.

این پرتابگر‌ها برای نصب روی بالگرد‌های تهاجمی و حمل موشک‌های سبک و چندمنظوره «LMUR» یا «محصول ۳۰۵» طراحی شده‌اند؛ موشک‌هایی که از سال ۲۰۲۲ در ارتش روسیه به کار گرفته شده‌اند و قابلیت هدایت در طول پرواز و هدف‌گیری اهداف متحرک را دارند. به نوشته فایننشال تایمز، ایران پیش‌تر خرید بالگرد‌های روسی «Mi-۲۸» را نیز نهایی کرده و تصاویر منتشرشده در ژانویه ۲۰۲۶ یک فروند از این بالگرد‌ها را در تهران نشان داده است.

این گزارش ادعایی در ادامه به تحقیقات پیشین فایننشال تایمز درباره برنامه محرمانه روسیه برای کمک به ایران در توسعه فناوری موشک‌های کروز مافوق صوت اشاره می‌کند. طبق ادعای این روزنامه، این همکاری از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و شامل انتقال دانش فنی در زمینه موتور رم‌جت، سامانه سوخت‌رسانی، پایداری احتراق و طراحی ورودی هوا بوده است.

با این حال، فایننشال تایمز تأکید کرده است که شواهدی مبنی بر ورود موشک کروز مافوق صوت حاصل از این همکاری به مرحله عملیاتی در دست نیست. 

این روزنامه در گزارش ادعایی خود همچنین از توافق روسیه برای تأمین سامانه‌های پدافندی دوش‌پرتاب «وربا» برای ایران خبر داده و همکاری‌های نظامی دو کشور را متقابل توصیف کرده است؛ به‌طوری‌که ایران نیز پیش‌تر پهپاد‌های شاهد را در اختیار روسیه قرار داده و در ایجاد خطوط تولید آنها در این کشور مشارکت کرده است.

با وجود این، تحلیلگران تأکید دارند که حمایت مسکو از تهران به معنای مشارکت مستقیم و تعیین‌کننده روسیه در جنگ نیست. به ارزیابی آنان، کرملین تلاش می‌کند ضمن حفظ همکاری دفاعی با ایران، روابط خود با آمریکا و دیگر کشور‌های منطقه را نیز مدیریت کند.

منبع: فایننشال تایمز

برچسب ها: پرتابگر موشک ، ایران و روسیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
غرب ایران و روسیه قوی را برنمی‌تابد..و خواستار تجزیه دو کشورند ..و مهمترین عامل مقابله با آنها.. همکاری‌های راهبردی دو کشور در همه زمینه هاست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
انشالله که مثل اس 300 نباشه!!
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