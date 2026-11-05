پیشکسوت و اسوره فوتبال پرسپولیس گفت: انتخاب گل محمدی و دوستی او با قلعه نویی به فوتبال ما کمک می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در مورد حضور گل محمدی در تیم امید گفت: به نظرم من انتخاب خوبی بود و این هماهنگی و دوستی بین گل محمدی وقلعه نویی می‌تواند به خودشان و فوتبال ما کمک کند. ما چندین سال است که نتایج خوبی نگرفتیم و امیدوارم با حضور این عزیزان به نتایج خوب هم برسیم.

وی در مورد برخی انتقادات از مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس گفت: به نظرم من پرسپولیس تا این لحظه خوب نتیجه کرفته و نمی‌دانم چرا از این تیم انتقاد می‌کنند به هر حال پرسپولیس در صدر جدول است و حتی اگر بد هم بازی کند نتیجه مهم است، چون خوب بازی کردن بدون نتیجه سودی ندارد.



وی در مورد حضور در مراسم تشییع حسن حبیبی گفت: ما در ۴ روز گذشته ۲ تا از عزیانمان را از دست دادیم اول حمید علیدوستی که خاطرات خوبی از او دارم و دوم حسن حبیبی که من کوچکترین شاگردش بودم و از او و آقای مهاجرانی خیلی یاد گرفتم و روز‌هایی که در کنار این عزیزان بودم از بهترین روز‌های من بود در بازی‌های سنگاپور ا ما موفق شدیم همه بازی‌ها را ببریم ولی به دلیل تحریم المپیک مسکو به آنحا نرفتیم و در آن مسابقات ما ۱۰۰ یا ۲۰۰ دلار پاداش گرفتیم و مثل امروز خبری از پاداش‌های آنچنانی نبود.





