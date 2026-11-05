باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران در تشریح جزئیات این پرونده، گفت: در پی وصول چندین فقره شکایت مبنی بر سرقت طلاجات بانوان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که متهمان با یک الگوی مشخص، بانوان را در قرار‌های کاری هدف قرار می‌دهند.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: متهمان با ظاهری موجه و با ایجاد اعتماد در قرار‌های کاری، با خوراندن داروی بیهوشی از طریق قهوه، قربانیان را بیهوش کرده و سپس اقدام به سرقت طلاجات آنها (به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد ریال) می‌کردند.

او افزود: با انجام اقدامات گسترده فنی، اطلاعاتی و پلیسی، ردپای متهمان در دو استان همسایه شناسایی و با هماهنگی قضایی، تیم‌های عملیاتی در یک طرح ضربتی و غافلگیرانه، مخفیگاه باند را محاصره و تمامی اعضای آن را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

سرهنگ خورشاد گفت: متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، در بازجویی‌های فنی و تخصصی به بزه ارتکابی خود اقرار کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: پرونده متهمان پس از تشکیل، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

منبع:پلیس مازندران