باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بر مسکو نخواهد گذاشت.

مدودف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نبرد برای کنترل کنگره به‌شکلی قاطع شکست خورده است. این مسئله چه تأثیری بر منافع ما خواهد داشت؟ به اعتقاد من، دست‌کم در شرایط فعلی، تأثیر قابل‌توجهی نخواهد داشت.»

این مقام روس همچنین اظهار داشت که تشدید احتمالی تحریم‌ها علیه روسیه پس از به دست گرفتن کنترل کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها، در نهایت به زیان واشنگتن تمام خواهد شد.

او احتمال داد که افزایش فشار‌های تحریمی علیه مسکو ممکن است نتیجه توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح ترامپ باشد.

مدودف در این باره تأکید کرد: «این اقدام موج تازه‌ای از افزایش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت و موجب اعتراض رانندگان خشمگین در پمپ‌بنزین‌های سراسر آمریکا خواهد شد. افزون بر این، چنین اقدامی روابط واشنگتن با کرملین را به‌طور کامل تخریب خواهد کرد؛ روابطی که ترامپ آن را یکی از دستاورد‌های خود می‌داند.»

منبع: بریکینگ دِ نیوز