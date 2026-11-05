باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جوانان کشور نساجی مازندران برای تداوم صدرنشینی ۲ بر صفر آلومینیوم اراک را مغلوب کرد، کشاورز نوین تبرستان بابل، ذوب آهن اصفهان با تساوی ۱-۱ متوقف کرد.

حامی رحیمی و نیما شیدایی، با گلزنی برای نساجی مازندران، موجب کسب سومین پیروزی فصل برای این تیم شدند.

ایمان معصومی هم با پاس حسین صالحی برای تیم کشاورز نوین تبرستان بابل گلزنی کرد.

زننده تک گل زرین پرشیا شمال قائمشهر هم رضا خیری بود.

نساجی مازندران در پایان هفته ماقبل پایانی دور رفت با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر سپاهان اصفهان در صدر جدول رده‌بندی مسابقات ایستاده است.

دیگر نمایندگان زرین پرشیا شمال قائمشهر و کشاورز نوین تبرستان بابل به ترتیب با کسب ۴ و ۳ امتیاز در جایگاه هفتم و هشتم، یعنی در رتبه ماقبل آخر و آخر جدول رده‌بندی رقابت‌ها قرار دارند.