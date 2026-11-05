باشگاه خبرنگاران جوان- بهروز قمرزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی آبی شهرستان دزفول به کشت این محصول راهبردی و دانه‌های روغنی اختصاص یافته و عملیات کشت در سایر اراضی مطابق الگوی کشت و سطح مصوب شهرستان نیز با هماهنگی کشاورزان و کارشناسان پهنه در حال انجام است.

وی توسعه کشت دانه‌های روغنی به منظور تحقق اهداف خوداتکایی در تولید روغن خوراکی، رعایت تناوب زراعی و بهبود ساختار خاک را از اولویت‌های اصلی این مدیریت برشمرد و از کشاورزان منطقه خواست ضمن رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان پهنه، نسبت به تامین نهاده‌های مورد نیاز و مدیریت مزرعه اقدام نمایند.