مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای نیات واقفین در حوزه درمان، تحصیل و عمرانی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - حجت‌الاسلام حیدری مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اعلام این خبر گفت:استان مازندران با ۲۴۳ هزار رقبه در بین دیگر استان‌ها رتبه اول را در کشور داراست و همین موضوع نشان‌دهنده دغدغه‌مندی و علاقه‌مندی مردم استان به وقف اموالشان است.

او افزود: اجرای امینانه نیات واقفین در وقف نامه از مهمترین اصل سازمان اوقاف و ادارات اوقاف استان مازندران است که با توجه به جامعیت موضوع در سطح استان مبلغی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان از نیات واقفین در حوزه‌های مختلفی از جمله عمرانی، بسته‌های تحصیلی و معیشتی و مهمتر از همه درمانی و پزشکی با توجه به خواست خود واقفین هزینه گردید.

حیدری گفت: امروزه حوزه‌هایی به مانند درمان و بهداشت و همچنین آموزش و پرورش از جمله حوزه‌هایی است که نیاز به حمایت بیشتری دارد و با توجه به علاقه‌مندی واقفین بخش قابل توجهی از نیات در این دو حوزه صرف گردید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با ابراز امیدواری از افزایش نیات واقفین تا پایان سال، افزود: یکی از لذت بخش‌ترین کار یک انسان تاثیرگذاری‌اش برای هم نوع خود و جامعه است و در همین راستا امیدواریم رقم ۶۰۰ میلیارد نیات واقفین تا پایان سال بیشتر از این گرد و جدای اجر اخروی برای واقف سبب خیر برای مردم مازندران گردد.