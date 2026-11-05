باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌وهشتمین مانور سراسری طرح مهتاب با محوریت ارتقای بهره‌وری شبکه، کاهش حداکثری تلفات انرژی، تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز و هوشمندسازی فرآیندهای توزیع برق، صبح امروز با حضور محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در استان گیلان برگزار شد.

اله‌داد در حاشیه این مانور با اشاره به ثمرات مستمر و سلسله‌مراتبی اجرای طرح مهتاب در کشور، ابعاد چندگانه فنی، اقتصادی و امنیتی این طرح را تشریح کرد و از دستاوردهای پایدار آن خبر داد.

صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد دلاری؛ دستاوردی بنیادین در اقتصاد ملی

مدیرعامل توانیر با تاکید بر اینکه کاهش تلفات شبکه یکی از دستاوردهای بنیادین و حیاتی طرح مهتاب است، اظهار داشت: اجرای متمرکز این طرح تاکنون بار مالی قابل‌توجهی معادل نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین ۱.۵ میلیارد دلاری در بخش احداث نیروگاه و توسعه خطوط انتقال را از دوش اقتصاد ملی برداشته است.

وی پایش‌های میدانی، استانداردسازی اتصالات و جمع‌آوری مصادیق برق غیرمجاز را عوامل کلیدی در به حداقل رساندن تلفات شبکه دانست و افزود: این اقدامات، تاب‌آوری خطوط توزیع را در برابر نوسانات، بحران‌ها و پیک‌های مصرف تضمین می‌کند؛ به طوری که تمرکز صنعت برق بر این است تا حتی در سخت‌ترین شرایط محیطی و اضطراری، انرژی پایدار کلیه زیرساخت‌های اساسی و استراتژیک کشور تأمین شود و طرح مهتاب به عنوان خط مقدم تأمین این پایداری نقش‌آفرینی می‌کند.

انحراف ظرفیت یارانه‌ای برق؛ خط قرمز صنعت برق کشور

له‌داد انحراف ظرفیت یارانه‌ای برق را خط قرمز صنعت برق خواند و خاطرنشان کرد: طرح مهتاب توانسته است دست سوداگران این حوزه را کوتاه کرده و عدالت در توزیع انرژی را محقق سازد. با این رویکرد، ضمن صیانت از بیت‌المال، مقابله با کانون‌های استخراج غیرمجاز رمزارز و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری، حاشیه امنیت و کیفیت ولتاژ مناسب برای مشترکان متعهد و صنایع تولیدی کشور فراهم شده است.

تعیین تکلیف فوری انشعابات غیرمجاز و راه‌اندازی داشبوردهای هوشمند

مدیرعامل توانیر بر لزوم بهره‌گیری از تمامی فرصت‌های قانونی و اجرایی برای ساماندهی فوری انشعابات غیرمجاز تصریح کرد: باید با استفاده از زیرساخت‌های در دسترس، انشعابات غیرمجاز به سرعت تعیین تکلیف شده و در قالب انشعابات دائم، غیردائم یا واگذاری شمارشگرهای موقت ساماندهی شوند تا هیچ نقطه تاریکی از نظر پایش مصرف در شبکه باقی نماند.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره انشعابات واگذارشده به اماکن فرهنگی و مساجد افزود: با وجود واگذاری انشعاب قانونی به برخی مساجد، برخی متقاضیان کماکان سیم‌کشی‌های پیشین را قطع نکرده و بخشی از بار مصرفی خود را از مسیر خطوط قدیمی تأمین می‌کنند که این امر مستلزم نظارت مستمر است تا اطمینان حاصل شود بهره‌برداری صرفاً از طریق انشعاب جدید انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان با تاکید بر استمرار سیاست‌های وصول مطالبات و پیشبرد برنامه‌های کلان طرح مهتاب، از حرکت شرکت‌های توزیع برق به‌ویژه شرکت‌های پیشرو به سمت مکانیزاسیون، سیستمی شدن کامل فعالیت‌ها و راه‌اندازی «داشبوردهای هوشمند رصد تلفات» خبر داد.