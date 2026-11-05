باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی انتظارالمهدی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: پیمانکاران موظف‌اند عملیات اجرایی مرمت و بهسازی آب‌بندان‌ها را مطابق با نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب انجام دهند و مشاوران ناظر با نظارت مستمر و مسئولانه، از انطباق عملیات با الزامات فنی و کیفی اطمینان حاصل کنند تا اعتبارات تخصیص‌یافته به نتایج مطلوب و ماندگار منجر شود.

او با اشاره به اهمیت آب‌بندان‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند مدیریت منابع آب در مازندران، افزود: مرمت و بهسازی اصولی این سازه‌های آبی نقش مهمی در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی، کاهش آثار تنش‌های آبی و پشتیبانی از تولید پایدار محصولات کشاورزی دارد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت اجرای دقیق مشخصات فنی و مفاد پیمان، رعایت استاندارد‌های اجرایی، استفاده صحیح از مصالح و تجهیزات، رفع نواقص احتمالی و حضور مؤثر مشاوران ناظر در تمامی مراحل اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

انتظارالمهدی ادامه داد:: مرمت و بهسازی آب‌بندان‌ها به‌عنوان زیرساخت کلیدی ذخیره آب، نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از بخش کشاورزی، تقویت اقتصاد مقاومتی در روستاها، پایداری اشتغال و معیشت کشاورزان و کاهش آسیب‌پذیری تولید در برابر تنش‌های آبی دارد و اجرای کیفی این طرح‌ها سرمایه‌گذاری برای امنیت غذایی و توسعه پایدار مناطق روستایی استان است.