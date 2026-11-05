فرمانده انتظامی نی‌ریز از دستگیری وکیلی خبر داد که با هک حساب بانکی دیگران، از یک واحد صنفی طلا فروشی سکه خریداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز، اظهار کرد: در پی شکایت متصدی یک واحد صنفی طلافروشی مبنی بر کلاهبرداری در خرید سکه، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. 

او افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم از طریق فضای مجازی حساب یک شهروند را هک و با وجه نقد برداشت شده اقدام به خرید سکه کرده است. 

فرمانده انتظامی نی‌ریز ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری متهم ۳۴ ساله که وکیل هم بود، شدند.

سرهنگ کرمی با بیان اینکه ارزش سکه‌های کلاهبرداری شده برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. 

این مقام انتظامی به شهروندان و صاحبان واحد‌های صنفی توصیه کرد: هنگام دریافت وجه از طریق انتقال بانکی، حتما از واریز قطعی مبلغ به حساب خود اطمینان حاصل کنند و به پیامک و رسید ارائه شده از سوی خریدار اکتفا نکنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: کلاهبرداری ، دستگیری متهم ، هک حساب ، خرید سکه
خبرهای مرتبط
دستگیری کلاهبرداران با پول‌های جعلی
دستگیری کلاهبردار سایبری با شگرد فیشینگ و خرید سکه در لارستان
دستگیری کلاهبردار ۵ میلیارد ریالی با رسید‌های جعلی بانکی در شیراز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
طمع همیشه کار دست انسان می دهد
۰
۰
پاسخ دادن
از کشف محموله‌های بدون مجوز تا دستگیری سارقان
آخرین اخبار
از کشف محموله‌های بدون مجوز تا دستگیری سارقان
جهش ۱۰ برابری جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در فارس/راه‌اندازی ۱۳ مرکز صدور آنی کارت سوخت
ارتقای جایگاه ایران در استانداردسازی بین‌المللی؛ از رتبه ۲۰ به ۱۹
کلاهبرداری وکیل با هک حساب بانکی
نبرد حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی با قوت ادامه دارد/ ۳۰۰ میلیارد دلار رأی علیه آمریکا صادر شده است
شکست‌ناپذیری آمریکا در منطقه به زانو درآمده است/ راهبرد «ایران قوی» مسیر تحقق بازدارندگی مطلق
ایجاد ۱۸ دفتر استانداردسازی در فارس/صدور الکترونیکی گواهینامه انطباق برای گمرک