باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز، اظهار کرد: در پی شکایت متصدی یک واحد صنفی طلافروشی مبنی بر کلاهبرداری در خرید سکه، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم از طریق فضای مجازی حساب یک شهروند را هک و با وجه نقد برداشت شده اقدام به خرید سکه کرده است.

فرمانده انتظامی نی‌ریز ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری متهم ۳۴ ساله که وکیل هم بود، شدند.

سرهنگ کرمی با بیان اینکه ارزش سکه‌های کلاهبرداری شده برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی به شهروندان و صاحبان واحد‌های صنفی توصیه کرد: هنگام دریافت وجه از طریق انتقال بانکی، حتما از واریز قطعی مبلغ به حساب خود اطمینان حاصل کنند و به پیامک و رسید ارائه شده از سوی خریدار اکتفا نکنند.

منبع: پلیس فارس