باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بامداد امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان یک فروند نفتکش متخلف که در محدوده ناامن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی و متوقف شد.

این نفتکش همانند دیگر نفتکش‌هایی که روز‌های گذشته با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده بودند، سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه جنگ با ایران جز شکست دستاوردی ندارد، تاکید کرد: به صاحبان کشتی‌ها برای بار چندم اعلام می‌کنیم تنگه هرمز برای شناور‌های متخلف که بدون هماهنگی قصد تردد دارند ناامن و بسته است.