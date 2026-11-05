نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: یک فروند نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از ادامه مسیر بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بامداد امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان یک فروند نفتکش متخلف که در محدوده ناامن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی و متوقف شد.

این نفتکش همانند دیگر نفتکش‌هایی که روز‌های گذشته با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده بودند، سامانه‌های شناسایی و ناوبری خود را خاموش کرده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه جنگ با ایران جز شکست دستاوردی ندارد، تاکید کرد: به صاحبان کشتی‌ها برای بار چندم اعلام می‌کنیم تنگه هرمز برای شناور‌های متخلف که بدون هماهنگی قصد تردد دارند ناامن و بسته است.

برچسب ها: نیروی دریایی ارتش ، تنگه هرمز
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صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۴ آبان