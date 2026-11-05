باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرد نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه به شمار می‌رود.

این دیپلمات چینی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران و در واکنش به برنامه توکیو برای تصویب نسخه جدید اسناد راهبردی امنیت ملی در ماه دسامبر، گفت در این اسناد احتمالاً چین همچنان به‌عنوان «بزرگ‌ترین چالش راهبردی» ژاپن معرفی خواهد شد.

گوئو جیاکون اظهار داشت: «ژاپن مشتاق بازنگری در سه سند اصلی امنیت ملی، افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی و توسعه توانمندی‌های تهاجمی خود است. این اقدامات به‌روشنی نشان‌دهنده جاه‌طلبی این کشور برای تسریع روند نظامی‌سازی است.»

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به پیشینه نظامی‌گری ژاپن گفت این کشور در گذشته با ارتکاب جنایاتی غیرقابل تصور، رنج و مصیبت عظیمی را بر مردم منطقه آسیا و اقیانوسیه و سراسر جهان تحمیل کرده است.

وی افزود تلاش ژاپن برای نظامی‌سازی مجدد و اقدام این کشور برای «فراتر رفتن از اصل اقدامات صرفاً دفاعی»، نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را به چالش می‌کشد و صلح و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

گوئو جیاکون تأکید کرد: «آنچه ژاپن از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش راهبردی یاد می‌کند، چیزی جز بهانه‌ای برای توجیه گسترش نظامی‌گری این کشور در پوشش دفاع نیست.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید درس‌های گذشته را نادیده بگیریم. جامعه بین‌المللی باید با هوشیاری کامل این تحولات را زیر نظر داشته باشد و برای مهار این اقدامات با یکدیگر همکاری کند.»

دولت ژاپن در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ سه سند اصلی امنیت ملی را تصویب کرد که در آنها دکترین نظامی پیشین این کشور مورد بازنگری قرار گرفت.

توکیو به‌صراحت از سیاست توسعه توانمندی‌های تهاجمی خود خبر داده است؛ توانمندی‌هایی که امکان هدف قرار دادن اهدافی در چین و کره شمالی را برای ژاپن فراهم می‌کند. دولت ژاپن این سیاست را اقدامی بازدارنده توصیف می‌کند.

منبع: تاس