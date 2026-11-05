سخنگوی وزارت خارجه چین نظامی‌سازی مجدد ژاپن را تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه آسیا و اقیانوسیه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرد نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه به شمار می‌رود.

این دیپلمات چینی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران و در واکنش به برنامه توکیو برای تصویب نسخه جدید اسناد راهبردی امنیت ملی در ماه دسامبر، گفت در این اسناد احتمالاً چین همچنان به‌عنوان «بزرگ‌ترین چالش راهبردی» ژاپن معرفی خواهد شد.

گوئو جیاکون اظهار داشت: «ژاپن مشتاق بازنگری در سه سند اصلی امنیت ملی، افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی و توسعه توانمندی‌های تهاجمی خود است. این اقدامات به‌روشنی نشان‌دهنده جاه‌طلبی این کشور برای تسریع روند نظامی‌سازی است.»

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به پیشینه نظامی‌گری ژاپن گفت این کشور در گذشته با ارتکاب جنایاتی غیرقابل تصور، رنج و مصیبت عظیمی را بر مردم منطقه آسیا و اقیانوسیه و سراسر جهان تحمیل کرده است.

وی افزود تلاش ژاپن برای نظامی‌سازی مجدد و اقدام این کشور برای «فراتر رفتن از اصل اقدامات صرفاً دفاعی»، نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را به چالش می‌کشد و صلح و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

گوئو جیاکون تأکید کرد: «آنچه ژاپن از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش راهبردی یاد می‌کند، چیزی جز بهانه‌ای برای توجیه گسترش نظامی‌گری این کشور در پوشش دفاع نیست.»

وی خاطرنشان کرد: «نباید درس‌های گذشته را نادیده بگیریم. جامعه بین‌المللی باید با هوشیاری کامل این تحولات را زیر نظر داشته باشد و برای مهار این اقدامات با یکدیگر همکاری کند.»

دولت ژاپن در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ سه سند اصلی امنیت ملی را تصویب کرد که در آنها دکترین نظامی پیشین این کشور مورد بازنگری قرار گرفت.

توکیو به‌صراحت از سیاست توسعه توانمندی‌های تهاجمی خود خبر داده است؛ توانمندی‌هایی که امکان هدف قرار دادن اهدافی در چین و کره شمالی را برای ژاپن فراهم می‌کند. دولت ژاپن این سیاست را اقدامی بازدارنده توصیف می‌کند.

منبع: تاس

برچسب ها: چین و ژاپن ، نظامی گری
خبرهای مرتبط
تقویت بازدارندگی هسته‌ای پاسخ کره شمالی به رزمایش آمریکا و سئول
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
فیلیپین در پی ذخیره نفت برای مقابله با پیامدهای جنگ علیه ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
غافلگیری رئیس رژیم صهیونیستی از قطع کمک‌های آمریکا
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
احتمال رأی‌گیری برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا از هفته آینده
اعتراضات سراسری فرانسه با احتمال شرکت یک میلیون نفر
سقوط سنگین بورس آمریکا با نگرانی از آینده هوش مصنوعی
آخرین اخبار
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
احتمال رأی‌گیری برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا از هفته آینده
تاکید ترکیه بر حمایت از امنیت عربستان در برابر حملات اخیر
غافلگیری رئیس رژیم صهیونیستی از قطع کمک‌های آمریکا
سقوط سنگین بورس آمریکا با نگرانی از آینده هوش مصنوعی
حمله پهپادی به فرودگاه ملک فهد عربستان
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
قوت گرفتن احتمال استعفای روبیو برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
کاهش ۶۶ درصدی سود «گروه امارات» به دلیل جنگ با ایران
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
اعتراضات سراسری فرانسه با احتمال شرکت یک میلیون نفر
ترامپ: قصد دارم پیت هگست را در سمتش حفظ کنم
دیدار وزیر دفاع ترکیه با وزیر دفاع قطر در آنکارا
کنترل دموکرات‌ها بر کنگره و محدود کردن سیاست خارجی ترامپ
میلیاردر‌های حوزه فناوری در تیررس دموکرات‌ها؛ پیامد‌های حمایت از ترامپ چه خواهد بود؟
پست ونس، اعلام زودهنگام نامزدی ۲۰۲۸ به قیمت ترامپ
نیویورکر: تغییر رژیم پیش از تهران، در تگزاس رخ داد
موج تهدیدهای بمب‌گذاری، پروازهای اروپا را مختل کرد
چین: نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است
مدودف: شکست جمهوری‌خواهان تأثیری بر روسیه نخواهد داشت
ادعای فایننشال تایمز درباره توافق روسیه برای فروش ۹۰ پرتابگر موشکی به ایران
اصابت دو پرتابه به یک شناور در نزدیکی سواحل قطر
زلنسکی برای نخستین بار به نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد
توافق قریب‌الوقوع یا جنگ بازندگان؟
کارشناس ژاپنی: پایان جنگ با ایران اولویت ترامپ پس از انتخابات است
نتانیاهو کشور‌های خارجی را به مداخله در انتخابات کنست متهم کرد
حدود دوسوم رأی‌دهندگان، سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش تورم می‌دانند