شهروندخبرنگار ما به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان ماه تصاویری از برگزاری مسابقات ورزشی در در روستای فخرآباد بخش یونسی شهرستان بجستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، آیین ورزشی مسابقات فوتسال دانش‌آموزی دبیرستان شهید یارمحمدی، با عطر یاد و نام دو دانش‌آموز عزیز و سفرکرده، زنده‌یادان امیرحسام و امیرارسلان اطهری، در روستای فخرآباد بخش یونسی شهرستان بجستان استان خراسان رضوی برگزار شد. این رقابت ورزشی، فراتر از شور مسابقه و هیجان میدان، ادای احترامی بود به خاطره‌ دو عزیز که اگرچه جای خالی‌شان در میان ما احساس می‌شود، یاد و نامشان همچنان در دل‌ها زنده و ماندگار است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن یونسی صادقی - خراسان رضوی

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

برگزاری مسابقات فوتسال دانش‌آموزی در روستای فخرآباد به مناسبت ۱۳ آبان

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برچسب ها: مسابقات ورزشی ، سوژه خبری ، 13 آبان ماه
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