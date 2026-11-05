شهروندخبرنگار ما به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان ماه تصاویری از برگزاری مسابقات ورزشی در در روستای فخرآباد بخش یونسی شهرستان بجستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، آیین ورزشی مسابقات فوتسال دانش‌آموزی دبیرستان شهید یارمحمدی، با عطر یاد و نام دو دانش‌آموز عزیز و سفرکرده، زنده‌یادان امیرحسام و امیرارسلان اطهری، در روستای فخرآباد بخش یونسی شهرستان بجستان استان خراسان رضوی برگزار شد. این رقابت ورزشی، فراتر از شور مسابقه و هیجان میدان، ادای احترامی بود به خاطره‌ دو عزیز که اگرچه جای خالی‌شان در میان ما احساس می‌شود، یاد و نامشان همچنان در دل‌ها زنده و ماندگار است.

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منبع: حسن یونسی صادقی - خراسان رضوی

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