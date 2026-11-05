تهدیدهای بمب‌گذاری علیه چندین هواپیمای مسافربری در اروپا، روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و با تغییر مسیر پروازها، تخلیه مسافران و بازرسی‌های امنیتی در چند کشور همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مجموعه‌ای از تهدید‌های بمب‌گذاری که موجب اختلال در پرواز‌های هوایی در سراسر اروپا شده است، روز پنجشنبه نیز ادامه یافت و در چندین کشور، انحراف مسیر پروازها، انجام بازرسی‌های امنیتی و واکنش نیرو‌های امدادی و امنیتی را به دنبال داشت.

به گزارش AOL UK، سه فروند هواپیمای شرکت رایان‌ایر که مقصد آنها صوفیه، پایتخت بلغارستان بود، با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند.

پرواز‌هایی که از کپنهاگ و مادرید حرکت کرده بودند، در پایتخت بلغارستان به زمین نشستند؛ اما یک پرواز دیگر که از لندن عازم صوفیه بود، به شهر پلوودیو تغییر مسیر داد.

در حادثه‌ای جداگانه، یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۲۰ که از دوبلین به مقصد رم در حرکت بود، به پایگاه هوایی اِورو در فرانسه هدایت شد.

تمامی ۱۵۱ مسافر و شش خدمه این هواپیما تخلیه شدند و تیم‌های خنثی‌سازی بمب نیز بازرسی هواپیما را آغاز کردند.

همچنین دو پرواز شرکت هواپیمایی فین‌ایر نیز در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند.

یک پرواز در مسیر هلسینکی به رم، توسط یگان‌های نیروی هوایی ایتالیا اسکورت شد؛ هرچند این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که هواپیما طبق روال عادی و بدون مشکل در مقصد فرود آمده است.

پرواز دیگری از هلسینکی به وین نیز بدون وقوع حادثه در مقصد به زمین نشست.

این حوادث به موارد مشابهی افزوده می‌شود که طی روز‌های گذشته پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی ویز ایر، رایان‌ایر، لوط لهستان، اسکاندیناوی (SAS) و آسترین ایرلاینز را تحت تأثیر قرار داده بود.

منبع: بریکینگ د نیوز

برچسب ها: پرواز هواپیماها ، اروپا
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