کمبود ۶۰ درصدی نیروی انسانی، دشواری مأموریت محیطبانان را افزایش داده است

باشگاه خبرنگاران جوان-سردار رضا رستگار روز پنجشنبه در آیین تجلیل از محیط‌بانان استان به مناسبت روز محیطبان در تالار تئاتر شهر سمنان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای مدافع امنیت و محیط‌زیست، گفت: امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل جانفشانی و رشادت شهیدانی است که جان خود را برای حفظ این سرزمین در طبق اخلاص گذاشتند.

وی با قدردانی از تلاش محیط‌بانان افزود: محیط‌بانان انسان‌هایی عاشق طبیعت هستند که با روحیه مهربانی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ ایثار و شهادت، در گرما، سرما، برف و باران از حیات‌وحش، جنگل‌ها، گیاهان و رودخانه‌ها پاسداری می‌کنند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با بیان اینکه محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی قرار دارند، گفت: امنیت حیات‌وحش و آرامش طبیعت به بیداری شبانه‌روزی این نیرو‌ها وابسته است و آنان با وجود مشکلات زندگی و دشواری‌های شغلی، جان خود را سپر حفاظت از طبیعت می‌کنند.

سردار رستگار با اشاره به جایگاه «روز محیط‌بان» در تقویم کشور گفت: هشتمین روز از هشتمین ماه سال که با نام امام هشتم حضرت رضا (ع) پیوند دارد، به عنوان روز محیط‌بان نامگذاری شده است؛ امامی که به‌نام «ضامن آهو» شهرت دارد و محیط‌بانان نیز نگهبان حیات این گونه ارزشمند و دیگر جانوران هستند.

وی همچنین با یادآوری شهادت ۱۵۴ محیط‌بان کشور گفت: فلسفه زندگی و شهادت این عزیزان و ایثار خانواده‌های آنان باید در تاریخ حفاظت از طبیعت ثبت شود و مجموعه یگان حفاظت خود را موظف می‌داند در کنار خانواده شهدا و بازماندگان آنان حضور داشته باشد و از این خانواده‌ها دلجویی کند.

کمبود ۶۰ درصدی نیرو در حفاظت از ۲۰ میلیون هکتار عرصه طبیعی

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به گستره مأموریت این مجموعه بیان کرد: حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر در مجموعه یگان حفاظت حضور دارند و نزدیک به سه‌هزار و ۹۴۷ نفر از آنان محیط‌بان هستند که در ۶۷۰ پاسگاه محیط‌بانی سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

سردار رستگار افزود: این نیرو‌ها با وجود کمبود حدود ۶۰ درصدی نیروی انسانی، مسئولیت حفاظت از نزدیک به ۲۰ میلیون هکتار عرصه طبیعی را بر عهده دارند و در مقابله با سودجویان و متخلفان زیست‌محیطی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به دشواری‌های مأموریت محیط‌بانان گفت: با چنین کمبود نیرویی نمی‌توان تمام ظرفیت‌های حفاظتی را تنها با اتکا به نیرو‌های موجود تأمین کرد و باید از ظرفیت جوامع محلی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای حفاظت از طبیعت بهره گرفت.

هشت پاسگاه محیط‌بانی سمنان نیروی انسانی ندارد

سردار رستگار با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان سمنان گفت: این استان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع، از مناطق جنگلی و کوهستانی شمال تا دشت‌ها و عرصه‌های کویری جنوب، زیستگاه مناسبی برای گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی به شمار می‌رود.

وی افزود: بیش از ۲۳ درصد وسعت استان سمنان را مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش تشکیل می‌دهد و این استان از نظر گستره مناطق حفاظت‌شده، سهم قابل توجهی در عرصه‌های حفاظتی کشور دارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و امکانات پاسگاه‌های استان اظهار کرد: سمنان حدود ۲۴ پاسگاه محیط‌بانی دارد که ۱۶ پاسگاه آن فعال است و هشت پاسگاه به دلیل کمبود نیروی انسانی فاقد نیرو هستند.

سردار رستگار ادامه داد: نیرو‌های موجود در استان با حدود ۴۰ درصد ظرفیت مورد نیاز، مسئولیت حفاظت از این عرصه‌ها را بر عهده دارند و امیدواریم با جذب نیرو‌های بومی و استفاده از سهمیه‌های اختصاص‌یافته، زمینه فعالیت دوباره پاسگاه‌های غیرفعال فراهم شود.

وی همچنین با قدردانی از عملکرد محیط‌بانان استان سمنان گفت: آمار‌های عملکردی هفت‌ماه گذشته نشان‌دهنده تلاش مؤثر نیرو‌های حفاظتی در پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز است و در همین مدت کشف سلاح‌های غیرمجاز ۱۰ درصد، دستگیری متخلفان ۳۰ درصد و تشکیل پرونده‌های قضایی ۴۱ درصد افزایش داشته است.

دوربین، البسه و هوشمندسازی؛ مطالباتی برای حمایت از محیطبانان

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به ضرورت ارتقای تجهیزات و هوشمندسازی فعالیت‌های حفاظتی گفت: تقویت پوشش مخابراتی در مناطق دارای نقاط کور ارتباطی، از اقدامات مهمی است که با همکاری اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان در سه‌منطقه انجام شد و باید این روند ادامه یابد.

سردار رستگار افزود: خرید دوربین و البسه برای محیطبانان از نیاز‌های مهم یگان حفاظت است؛ زیرا ثبت و مستندسازی صحنه‌های درگیری و مواجهه با متخلفان می‌تواند هم به دفاع از حقوق محیطبانان و هم به روند رسیدگی قضایی کمک کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت شغلی و حقوقی محیط‌بانان بیان کرد: بهبود شرایط معیشتی، تقویت نیروی انسانی، افزایش حمایت قضایی و تسهیل شرایط احراز شهادت و جانبازی از مطالباتی است که در سطح سازمان و با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور افزود: در برخی موارد، محیط‌بانان به دلیل آگاهی نداشتن از قوانین و مقررات، در جریان پرونده‌های قضایی رضایت می‌دهند و همین موضوع می‌تواند در روند احراز شهادت یا جانبازی و برخورداری از امتیازات قانونی برای آنان مشکل ایجاد کند.

سردار رستگار با اشاره به ضرورت آموزش مستمر محیط‌بانان گفت: آشنایی با قوانین و مقررات، ارتقای دانش قضایی و تجربی و استفاده از ظرفیت دادسرا‌های عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی می‌تواند در کاهش مشکلات حقوقی نیرو‌های حفاظتی مؤثر باشد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به مطالبات معیشتی کارکنان گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی جامعه، افزایش دریافتی محیط‌بانان در نیمه دوم سال جاری در دستور کار سازمان قرار دارد و پیگیری‌ها برای تحقق این موضوع ادامه دارد.

سردار رستگار از پیگیری افزایش اضافه‌کاری و ارتقای جایگاه شغلی محیط‌بانان نیز خبر داد و افزود: قرار نیست یک محیط‌بان پس از ۳۰ سال خدمت همچنان در همان جایگاه شغلی باقی بماند؛ نیرو‌های توانمند با توجه به شایستگی و ارزیابی فرماندهان و مدیران می‌توانند به جایگاه‌هایی مانند رئیس نمایندگی، جانشین یا مدیر شهرستان، کارشناس یگان و حتی فرمانده یگان حفاظت استان ارتقا پیدا کنند.

وی با اشاره به پیگیری قانون به‌کارگیری سلاح در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از طرح لایحه نفوذ، قانون به‌کارگیری سلاح از لوایح مهمی است که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و نمایندگان نیز برای تصویب آن همراهی و نظر مثبتی نشان داده‌اند.

سردار رستگار همچنین از پیگیری راه‌اندازی رشته و مدرسه محیط‌بانی در استان سمنان خبر داد و گفت: انتظار داریم با همکاری اداره کل آموزش‌وپرورش استان، زمینه راه‌اندازی این رشته فراهم شود تا جوانان علاقه‌مند بتوانند در حوزه محیط‌بانی آموزش ببینند و مسیر شغلی مشخصی داشته باشند.

وی افزود: برای فرزندان محیطبانان و علاقه‌مندان به این رشته نیز باید زمینه‌ای فراهم شود تا پس از آموزش و ورود به این حوزه، دغدغه اشتغال نداشته باشند. همچنین هماهنگی‌هایی برای استفاده از ظرفیت سربازان در یگان‌های حفاظت انجام شده است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مردم و جوامع محلی گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی، نمی‌توان تمام مسئولیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی را بر دوش محیط‌بانان گذاشت و باید از ظرفیت افراد دلسوز محلی و تشکل‌های مردمی استفاده کرد.

سردار رستگار افزود: صدور کارت همیار محیط‌بان برای افراد واجد شرایط و انجام بررسی‌های لازم برای احراز صلاحیت آنان می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از طبیعت را فراهم کند.

وی با بیان اینکه رویکرد حفاظت باید بر پایه همراهی مردم باشد، گفت: تعامل با جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها می‌تواند امنیت عرصه‌های طبیعی را افزایش دهد و بخشی از کمبود نیرو‌های حفاظتی را جبران کند.

وی، نظم و انضباط سازمانی، رعایت سلسله‌مراتب، نگهداری صحیح از سلاح و تجهیزات، تکریم خانواده، برخورد مناسب با ارباب‌رجوع و ارتقای دانش علمی و تجربی را از ضرورت‌های فعالیت محیط‌بانان دانست و گفت: خودروها، ساختمان‌ها، سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار محیطبانان امانت است و باید در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور همچنین بر ضرورت تعامل با سایر دستگاه‌ها و نظارت بر فعالیت متخلفان سابقه‌دار تأکید کرد و افزود: محیطبانان باید در کنار مردم و با همراهی جوامع محلی، از سرمایه‌های طبیعی کشور حفاظت کنند.