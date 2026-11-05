مدیرعامل شرکت ملی گاز از تدوین سناریو‌های مدیریت مصرف برای استان‌های دارای تنش گازی خبر داد و بر نقش همراهی مردم در تأمین پایدار گاز تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای مدیریت مصرف گاز در استان‌های دارای تنش گازی گفت: خوشبختانه پس از بازگرداندن بخشی از گاز ازدست‌رفته به شبکه، سناریو‌های مربوط به همه استان‌های دارای تنش گازی برای مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف از طریق شرکت‌های کارور تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه در این سناریوها، در صورت نیاز، محدودسازی مصرف و استفاده از سوخت جایگزین نیز پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: همه سناریو‌ها از سوی سازمان پدافند غیرعامل به‌صورت دقیق بررسی و تأیید و برای آنها مانور‌هایی نیز برگزار شده است و اکنون نقاط ضعف در حال برطرف‌شدن است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر دغدغه‌مندی این شرکت برای تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال بیان کرد: امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل ممکن، گاز موجود در شبکه را مدیریت کنیم که در این مسیر، همراهی و همدلی مردم نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا بدون همکاری و مشارکت مردم، عبور از زمستان پیش‌رو، با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، بسیار دشوار خواهد بود.

توکلی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی برای کاهش مصرف گاز افزود: در این زمینه، پویش «۲۰ درجه» و پویش‌های دیگری ازجمله «اتاق گرم» را در دستور کار داریم. همچنین اقدام‌های مختلفی از سوی شرکت‌ها و بخش‌های گوناگون و با مشارکت مجموعه‌های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی هر منطقه و همراهی مردم، زمینه کاهش مصرف گاز و مدیریت بهینه آن در فصل سرد سال فراهم شود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: مصرف گاز ، وزارت نفت
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