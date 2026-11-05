باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نجفیان در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح‌های نهضت ملی مسکن آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق دستورات و برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان‌بخشی در گام نخست حدود ۹۰۰ واحد مسکونی در سطح استان آماده افتتاح و بهره‌برداری می‌شود که سهم عمده آن یعنی بیش از ۷۰۰ واحد مسکن ملی در شهر جدید سهند قرار دارد.



وی با اشاره به اهمیت استمرار این روند افزود: برای ماه‌های باقی‌مانده سال نیز سهمیه‌های مشخصی جهت افتتاح طرح‌ها در سطح شهر‌های استان تعیین شده است و اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با تمام توان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع موجود و تسریع در تامین زیرساخت‌ها را پیگیری خواهد کرد تا تعهدات استان بدون وقفه محقق شود.



فرهاد سعیدی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کارگاه‌های ساختمانی تصریح کرد: مجموعه شرکت عمران با تمام ظرفیت پای کار است تا تعهدات مربوط به افتتاح‌های پیش‌رو با بالاترین کیفیت به سرانجام برسد. با این حال دستیابی به اهداف تعیین شده مستلزم همراهی بیش از پیش بانک‌های عامل در تزریق به موقع تسهیلات، همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه زیرساخت و مشارکت مسکن‌جویان در تامین آورده مالی است.



حجت‌الله سروری مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی نیز در ادامه گزارشی از روند ساخت مسکن محرومان و طرح‌های روستایی ارائه داد و در ادامه با حضور مدیران شعب بانک مسکن، موانع مالی طرح‌ها ارزیابی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما