سازمان راهداری اعلام کرد: از تاریخ ۱۴۰۵/۸/۱۶ رانندگانی که اقدام به جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه معتبر نمایند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خطاب به رانندگان و مالکان محترم ناوگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری اعلام کرد: با هدف اجرای قوانین و مقررات بالادستی، حفظ و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور، از تاریخ ۱۴۰۵/۸/۱۶ رانندگانی که اقدام به جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه معتبر نمایند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» خواهند شد.

بر این اساس، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل جاده‌ای، نسبت به شناسایی ناوگان دارای بار فاقد بارنامه، اقدام کرده و عوارض مربوطه، به حساب ناوگان مشمول لحاظ خواهد شد.

 در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض مربوطه، محدودیت‌هایی در خصوص ادامه فعالیت و نیز ارایه خدمات به اینگونه ناوگان لحاظ می‌شود.

 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن قدردانی از همراهی کلیه مالکان محترم ناوگان حمل‌ونقل باری و رانندگان خدوم و زحمتکش کشور، تأکید می‌نماید پیش از آغاز هرگونه عملیات بارگیری و جابه‌جایی کالا، نسبت به دریافت بارنامه رسمی از مبادی ذی‌صلاح اقدام کنند، تا از بروز تبعات قانونی و تحمیل عوارض مربوطه جلوگیری شود.

منبع: سازمان راهداری

برچسب ها: سازمان راهداری ، صدور بارنامه
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