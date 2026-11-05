هواشناسی خوزستان هشدار قرمز صادر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان با تأکید بر هشدار نارنجی شماره ۲۵ و تأیید پیش‌بینی‌های قبلی، با صدور هشدار سطح قرمز شماره ۹ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵، نسبت به تقویت سامانه بارشی و فعالیت شدید آن در بخش‌هایی از استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار، از اواخر وقت جمعه تا اواسط وقت یکشنبه، مناطق مرتفع شمالی استان شامل شهیون و سردشت دزفول، حسینیه اندیمشک، گتوند، لالی و مسجدسلیمان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

همچنین مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی استان شامل ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت و باغملک نیز شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.

نوع مخاطره این سامانه شامل رگبار شدید باران، رعدوبرق، صاعقه، ریزش تگرگ در مناطق مستعد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با طوفان لحظه‌ای پیش‌بینی شده است.