رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در بیماری آنفلوآنزا اگر بعد از سه روز تب افراد قطع نشود باید به پزشک مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت:در زمانی که تب افراد بعد از سه روز قطع نشده و تب ببماران بالاتر برود باید به پزشک مراجعه کرد و تحت درمان قرار بگیرند؛ در بیماری آنفلوآنزا تب افراد بعد از سه روز قطع خواهد شد.

به گفته وی در بیماری آنفلوآنزا بدن درد و کوفتگی بدن بعد از سه روز باید کم شود و‌درگیری‌های تنفسی کاهش پیدا کند.

صالحی تاکید کرد: اگر افراد دچار تشدید علائم تنفسی و تنگی نفس به همراه سرفه‌های خلط دار بعد از سه روز شده باید به پزشک مراجعه کنند.