باشگاه خبرنگاران جوان- سرتیپ دوم پاسدار «احمد برسلانی» روز پنجشنبه در گزارشی به خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و برنامه‌های استقبال از شهدای گمنام در استان اظهار داشت: امسال در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام خواهیم بود تا بار دیگر با آرمان‌های شهدا و راه پرافتخار آنان تجدید عهد و پیمان کنیم.

وی افزود: مراسم استقبال از این شهدای گمنام روز شنبه ۱۶ آبان پس از تحویل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام از معراج شهدای تهران، ساعت ۱۵ از سپاه آمل به سمت امامزاده ابراهیم برگزار خواهد شد.

سردار برسلانی با دعوت از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم ولایت‌مدار مازندران برای حضور در این مراسم، تأکید کرد: حضور در آیین استقبال از شهدای گمنام، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و بهره‌مندی از فضای معنوی این مراسم است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و معنوی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: اجتماعات شبانه، برنامه‌های ویژه مدارس و دانشگاه‌ها در طول هفته برگزار می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در هر یک از شهرستان‌ها یک یا دو شهید گمنام مهمان مردم خواهند بود که جزئیات سایر برنامه‌ها نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است که بیشتر این شهدا در لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا خدمت می‌کردند.