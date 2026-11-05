باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - با حضور رضارحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، محمد فتحی فرماندار سلماس و امام جمعه، اعضای شورای تامین جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، کشتارگاه صنعتی آلتین‌دام در جریان سفر استاندار به شهرستان سلماس افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰۰ میلیارد ریال، زمینه اشتغال مستقیم ۳۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

کشتارگاه صنعتی آلتین‌دام با ظرفیت اسمی روزانه پذیرش ۵۰ رأس دام سنگین و ۲۵۰ رأس دام سبک و ظرفیت سالانه بسته‌بندی ۴ هزار تن گوشت، از طرح‌های مهم در توسعه زیرساخت‌های صنعت دام و فرآورده‌های پروتئینی شهرستان سلماس محسوب می‌شود.

بهره‌برداری از این واحد صنعتی، گامی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال، افزایش ظرفیت فرآوری محصولات دامی و تکمیل زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های پروتئینی در منطقه است.