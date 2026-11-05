کریستیانو رونالدو با انتشار ویدیویی خداحافظی خود از تیم ملی فوتبال پرتغال را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو اسطوره فوتبال پرتغال و یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال، ظهر امروز با انتشار یک پیام ویدیویی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام اعلام کرد که به پایان مسیرش در تیم ملی پرتغال رسیده است و دیگر برای این تیم بازی نخواهد کرد.

او در پیام خداحافظی‌اش اعلام کرد: «امروز به دوران بازی‌کردنم با پیراهن تیم ملی پایان می‌دهم. با افتخار و سربلندی می‌روم، چون به مسیری که طی کردم افتخار می‌کنم و می‌دانم هر کاری از دستم برمی‌آمد برای پرتغال انجام دادم. گل‌ها از یاد می‌روند، جام‌ها می‌روند در موزه‌ها و رکورد‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند؛ اما یک چیز هیچ‌وقت با گذر زمان از بین نمی‌رود: جایگاهی که در قلب مردم داری. تمام زندگیم را گذاشتم تا بهترین بازیکن دنیا شوم، اما امروز فهمیدم بزرگترین پیروزی من این بوده که لیاقت پوشیدن پیراهن بهترین کشور دنیا را به دست آوردم.»

رونالدوی ۴۱ ساله نخستین بازی خود را در سال ۲۰۰۳ برای پرتغال انجام داد و در طول ۲۴ سال ۲۳۴ بار پیراهن تیم تیم را بر تن کرد و ۱۴۶ گل نیز به ثمر رساند.

او همراه با پرتغال یک قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ و دو عنوان قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا بدست آورد.

رونالدو در اردوی قبلی تیم ملی پرتغال با ژرژ ژسوس سرمربی این تیم دچار اختلاف شد و اردو را ترک کرد. با وجود اینکه عنوان می‌شد او شاید در فیفادی پیش‌رو به تیم ملی دعوت شود، اما رونالدو زودتر از اعلام اسامی نفرات دعوت شده، خداحافظی‌اش از تیم ملی را اعلام کرد.