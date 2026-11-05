کریستیانو رونالدو با انتشار ویدیویی خداحافظی خود از تیم ملی فوتبال پرتغال را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو اسطوره فوتبال پرتغال و یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال، ظهر امروز با انتشار یک پیام ویدیویی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام اعلام کرد که به پایان مسیرش در تیم ملی پرتغال رسیده است و دیگر برای این تیم بازی نخواهد کرد.

او در پیام خداحافظی‌اش اعلام کرد: «امروز به دوران بازی‌کردنم با پیراهن تیم ملی پایان می‌دهم. با افتخار و سربلندی می‌روم، چون به مسیری که طی کردم افتخار می‌کنم و می‌دانم هر کاری از دستم برمی‌آمد برای پرتغال انجام دادم. گل‌ها از یاد می‌روند، جام‌ها می‌روند در موزه‌ها و رکورد‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند؛ اما یک چیز هیچ‌وقت با گذر زمان از بین نمی‌رود: جایگاهی که در قلب مردم داری. تمام زندگیم را گذاشتم تا بهترین بازیکن دنیا شوم، اما امروز فهمیدم بزرگترین پیروزی من این بوده که لیاقت پوشیدن پیراهن بهترین کشور دنیا را به دست آوردم.»

رونالدوی ۴۱ ساله نخستین بازی خود را در سال ۲۰۰۳ برای پرتغال انجام داد و در طول ۲۴ سال ۲۳۴ بار پیراهن تیم تیم را بر تن کرد و ۱۴۶ گل نیز به ثمر رساند.

او همراه با پرتغال یک قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ و دو عنوان قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا بدست آورد.

رونالدو در اردوی قبلی تیم ملی پرتغال با ژرژ ژسوس سرمربی این تیم دچار اختلاف شد و اردو را ترک کرد. با وجود اینکه عنوان می‌شد او شاید در فیفادی پیش‌رو به تیم ملی دعوت شود، اما رونالدو زودتر از اعلام اسامی نفرات دعوت شده، خداحافظی‌اش از تیم ملی را اعلام کرد.

برچسب ها: کریس رونالدو ، تیم ملی پرتغال
خبرهای مرتبط
بیفوما:
من به عشق رونالدو به ایران آمدم/ لقب میگ‌میگ را دوست دارم
بائو:
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
بائو: درآمد دلال‌ها از رونالدو هم بیشتر است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
خداحافظ اسطوره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
این میمون هر روز خداحافظی می کند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
مسن ترین فوتبالیست برتر
۲
۱۰
پاسخ دادن
غایبان پرسپولیس برابر فجرشهید سپاسی مشخص شدند
رجب زاده: باید هویت و انسجام خود را به پرسپولیس نشان بدهیم
برد صنعت نفت آبادان در نبرد ته جدولی‌ها
نباید مقابل فجر غافلگیر شویم/ برخی‌ها می‌خواهند حاشیه درست کنند
میلان ۰ - ۲ فرنتس واروش/ نمایش درخشان لنی جوزف در سن سیرو
آلکمار ۱ - ۲ یوونتوس/ پیروزی نفس گیر بانوی پیر در سرزمین لاله های نارنجی
آخرین اخبار
میلان ۰ - ۲ فرنتس واروش/ نمایش درخشان لنی جوزف در سن سیرو
آلکمار ۱ - ۲ یوونتوس/ پیروزی نفس گیر بانوی پیر در سرزمین لاله های نارنجی
غایبان پرسپولیس برابر فجرشهید سپاسی مشخص شدند
برد صنعت نفت آبادان در نبرد ته جدولی‌ها
رجب زاده: باید هویت و انسجام خود را به پرسپولیس نشان بدهیم
نباید مقابل فجر غافلگیر شویم/ برخی‌ها می‌خواهند حاشیه درست کنند
خداحافظی کریستیانو رونالدو از تیم ملی پرتغال/ پایان مسیر ۲۴ ساله CR7
هانیه رستمیان سهمیه تیراندازی المپیک ۲۰۲۸ را کسب کرد
علی پروین: دوستی و هماهنگی قلعه نویی و یحیی گل محمدی به فوتبال کمک می کند
حسن روشن: استقلال و پرسپولیس جای رفیق بازی نیست/ مدیر جدید را نمی‌شناسم
مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی در ورزشگاه شیرودی
آشتی کنان خطیر و کریمی وسط تشییع زنده یاد حبیبی!
شمس آذر- صنعت نفت؛ نبرد ته جدولی‌ها در قزوین
سرمربی سابق پرسپولیس گزینه سرمربیگری تراکتور
آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور سرپرست جدید شرکت توسعه 
تراکتور از مسیر خود در آسیا منحرف شده است/ استقلال شانس بیشتری برای صعود دارد
آمادگی ابرقویی نژاد برای بازی با فجرشهید سپاسی