باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز در نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد : درجنگ تحمیلی رمضان و ۱۲روزه حقایق قدرت ملت ایران به نمایش گذاشته شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در ایام جنگ تحمیلی ایرانیان نشان داد ند که در برابر قدرت های استکباری جهانی ایستادند و توانایی خود را به محضر نمایش گذاشتند،گفت : توانایی نظامی ایران را خیلی ها قبل جنگ نمی دانستند که قدرت نظامی کشور ما تا چه حدی است.

وی به قدرت نظامی و مردمی ملت ایران اشاره و تصریح کرد : در جنگ تحمیلی یک پدیده ای قدرت ملی در کشور شکل داده شد و از نظر نظامی ملت ایران نشان دادند که یک قدرت واقعی هستیم ، با وحدت ملت ایران استکبار جهانی به شکست وادار شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اذعان داشت : ملت ایران به گونه ای در برابر تهدیدات ایستادند که دنیا متعجب شده است، با تهدیدات دشمن همه اقشار ایران همه دور میدان برق انرژی جمع شدند و اینگونه ایستادند .

قائم پناه به تنگه هرمز اشاره کرد و افزود : تنگه هرمز گذر گاه انرژی جهان است ، دنیا با بسته شدن این تنگه دچار نا آرامی شده است .

وی تصریح کرد: ۴۷سال تهدید شدیم این نتیجه مقاومت ایران است و تا اکنون در برابر تهدیدات دشمنان سر خم نکردیم و ایستادم، و در عمل زیر بار ذلت نرفتیم .

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه با شهادت نیروهای ارشد کشور ، دشمنان با این توطئه که نظام ازهم پاشیده می شود، تصریح کرد : اما بلافاصله پاسخ های نظامی به دشمن انجام شد، این ملت همه آماده شهادت و دفاع از وطن هستند.

قائم پناه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران متعلق به همه ایرانیان است، اذعان کرد : ملت ایران با میدان داری و وحدت شان ثابت کردند که خاک وطن را دوست دارند .‌

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد : انسجام ملی وحدت و یکپارچگی را همچنان حفظ کنید و از دو گانگی مسائل بپرهیزید.

وی به دفاع از وطن اشاره و اظهار داشت : ما به دنبال صلح پایدار و مذاکره هستیم اگر حمله کنند ما نیز حمله می کنیم.

قائم پناه با تاکید بر اینکه جامعه نیاز مند تاب آوری در برابر مشکلات و موانع است، گفت : با مدیریت انرژی در کشور از قطع انرژی از جمله گاز و برق نیز جلوگیری می شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گیلان دارای تمدن و جایگاه ارزشمندی است، تصریح کرد : گیلان اندیشمندان بزرگ و فرهیختگان ارزشمندی از جمله معین ،آیت الله بهجت فومنی ، میرزا کوچک و ابتهاج و ..... و همچنین سردارانی که در سطح ملی خوش درخشیده اند‌ دارد و خرسندم از اینکه به این استان سفر داشته ام.