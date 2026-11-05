باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه «سی‌ان‌ان» آمریکا تاکید کرد که پستی که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پس از شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای منتشر کرد، به منزله اعلام زودهنگام آغاز کارزار انتخاباتی او برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ به قیمت دونالد ترامپ بود.

این گزارش بر تضاد عجیب در کاخ سفید تمرکز کرد و آن را نقطه عطفی در «عصر ترامپ» توصیف کرد. گزارش اشاره کرد که ترامپ ظاهرا از این موضوع بی‌خبر یا بی‌اعتنا بود که وسواس او نسبت به پروژه‌ای با هدف تقویت تصویر شخصی‌اش، به‌وضوح نادیده گرفتن رنج آمریکایی‌ها در تامین هزینه‌های زندگی را بازتاب می‌یابد؛ همان بی‌اعتنایی که سبب شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای شد.

در ادامه آمده است که در حالی که ترامپ نسبت به از دست دادن هر دو مجلس نمایندگان و سنا بی‌اعتنا بود و به پیگیری کار‌های بازسازی و تجهیزات طلایی و مرمری در تالار تشریفات کاخ سفید برای ساختن میراثی مادی و ملموس مشغول بود، ونس در حال بررسی ویرانه‌های اتحاد «ماگا» (MAGA) و رویارویی با وظیفه‌ای دشوارتر بود که هدف آن نجات جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری او از طریق بیرون کشیدن حزب جمهوری‌خواه از فاجعه از دست دادن هر دو مجلس و بازسازی اتحاد انتخاباتی جدیدی برای نجات حزب از پیامد‌های این شکست بود.

انتقاد‌های پنهان و تلاش برای احراز نقش رهبری

«سی‌ان‌ان» توضیح داد که پست ونس و انتقاد‌های پنهان آن از ریاست‌جمهوری ترامپ و استراتژی او برای دوره دوم، اقدامی قابل توجه از سوی یک معاون رئیس‌جمهور بود که تنها چند ساعت پس از شکست سنگین کاخ سفید منتشر شد، پست ونس گویی تلاشی زودهنگام برای قرار گرفتن در صف مقدم رهبران حزب جمهوری‌خواه بود که مسیری جدید ترسیم می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین کوشید خود را از رئیس‌جمهور در دو محور کلیدی دوره ریاستش کنار بکشد: جنگ با ایران و کارزار پاکسازی خشن علیه مهاجران غیرقانونی.

ونس نوشت: «دلیل شکست ما جنگ بود.» ونس به شکلی قابل توجه از فراخوان‌های راشل کامپوس-دافی، مجری شبکه «فاکس نیوز»، برای پایان دادن به جنگ با ایران از مسیر دیپلماتیک دفاع کرد. با توجه به گزارش‌های گسترده‌ای که نشان می‌دهد ترامپ در حال بررسی حملات جدید است، این موضع همچنین نشانه‌ای از احتمال اختلاف با رئیس‌جمهور است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به فهرستی اشاره کرد که یکی از کارشناسان که نامش را ذکر نکرد و او را «یکی از باهوش‌ترین افرادی که در عرصه سیاست می‌شناسم» توصیف کرد، تهیه کرده بود درباره آنچه می‌تواند رای‌دهندگانی را که از ترامپ و ونس ناامید شده‌اند به حمایت از آنها بازگرداند. پاسخ فهرستی بود شامل: پایان دادن به جنگ با ایران، تمرکز بر کم کردن هزینه زندگی/تورم، اولویت دادن به آمریکا، تغییر رابطه آمریکا با اسرائیل.

منبع: المیادین