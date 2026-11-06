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برداشت خرما در نخلستان‌های آباد شده استان کرمانشاه

برداشت خرما در نخلستان‌های آباد شده استان کرمانشاه
عکاس کبری رضایی
تاریخ انتشار ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ۱۰:۱۰
کد خبر
۹۱۴۵۸۹۱
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در منطقه مرزی قصرشیرین، جایی که در جریان جنگ اخیر به دلیل موقعیت راهبردی خود شرایط دشواری را تجربه کرد، فعالیت‌های کشاورزی و تولید با تلاش کارگران، کارشناسان و مهندسان ایرانی ادامه یافت. برداشت خرما در نخلستان‌های این منطقه، بخشی از تلاش برای حفظ چرخه تولید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشاورزی در شرایط اقلیمی و محیطی دشوار است. سطح یکی از نخلستان‌های شرکت پیوند بیستون پارس حدود ۴۰۰ هکتار است و ظرفیت سد اختصاصی این مجموعه نیز ۲۶ میلیون مترمکعب اعلام شده است. این شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بنیاد مستضعفان است و توسعه باغات خرما و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری را با هدف افزایش بهره‌وری آب و خاک و گسترش تولید دنبال می‌کند. اکنون در فصل برداشت، حضور فعالانه کارگران در عملیات برداشت و نقش مهندسان و نیروهای فنی در حفظ زیرساخت‌ها و استمرار فعالیت‌ها، اهمیت تلاش نیروی انسانی ایرانی را در تداوم تولید و همچنین زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در قصرشیرین را نشان می‌دهد.

برداشت خرما در نخلستان‌های آباد شده استان کرمانشاه

در منطقه مرزی قصرشیرین، جایی که در جریان جنگ اخیر به دلیل موقعیت راهبردی خود شرایط دشواری را تجربه کرد، فعالیت‌های کشاورزی و تولید با تلاش کارگران، کارشناسان و مهندسان ایرانی ادامه یافت. برداشت خرما در نخلستان‌های این منطقه، بخشی از تلاش برای حفظ چرخه تولید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشاورزی در شرایط اقلیمی و محیطی دشوار است. سطح یکی از نخلستان‌های شرکت پیوند بیستون پارس حدود ۴۰۰ هکتار است و ظرفیت سد اختصاصی این مجموعه نیز ۲۶ میلیون مترمکعب اعلام شده است. این شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس بنیاد مستضعفان است و توسعه باغات خرما و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری را با هدف افزایش بهره‌وری آب و خاک و گسترش تولید دنبال می‌کند. اکنون در فصل برداشت، حضور فعالانه کارگران در عملیات برداشت و نقش مهندسان و نیروهای فنی در حفظ زیرساخت‌ها و استمرار فعالیت‌ها، اهمیت تلاش نیروی انسانی ایرانی را در تداوم تولید و همچنین زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در قصرشیرین را نشان می‌دهد.
۱۵ / ۰۸ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
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برچسب ها: نخلستان ، برداشت خرما ، استان کرمانشاه
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